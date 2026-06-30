El impuesto de Sociedades encara su última campaña antes de la entrada de VeriFactu

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria
Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: martes, 30 junio 2026 16:50
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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía experta en la digitalización de pymes, autónomos y asesorías, TeamSystem, ha recordado que VeriFactu no afecta a esta campaña del Impuesto de Sociedades, pero obligará a las empresas sujetas a este impuesto a adaptar sus sistemas de facturación antes del 1 de enero de 2027.

Durante el mes de julio, la mayoría de las empresas presentan el modelo 200 correspondiente al ejercicio anterior, una declaración que se apoya en la información contable y fiscal generada a lo largo del año.

VeriFactu no afectará a esta campaña, pero sí cambiará la próxima ya que a partir de 2027, las empresas sujetas a este impuesto deberán emitir sus facturas con sistemas adaptados, trazables e inalterables.

Los sistemas deberán garantizar que los registros sean íntegros, accesibles, trazables e inalterables, lo que reducirá el margen para modificar facturas sin dejar rastro. En la práctica, esto permitirá un mayor contraste entre la actividad facturada y la información declarada.

Hoy, el Impuesto sobre Sociedades se liquida a partir de lo que la empresa incorpora al modelo 200. Con VeriFactu, la Agencia Tributaria tendrá más capacidad para comparar la facturación generada durante el ejercicio con los ingresos, gastos y bases imponibles declarados después.

El cambio será especialmente relevante para pymes y autónomos que todavía trabajan con procesos manuales, programas poco integrados u hojas de cálculo. Las grandes empresas llevan años adaptadas a sistemas de información fiscal más inmediatos, como el Suministro Inmediato de Información (SII), pero para buena parte del tejido empresarial de menor tamaño VeriFactu supondrá un salto operativo importante.

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