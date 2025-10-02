Inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria en Cataluña "sin amparo legal"

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

Insta a las comunidades autónomas a evaluar la posibilidad de interponer recurso

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado este jueves la creación de una estructura tributaria paralela en Cataluña "sin amparo legal" y ha pedido al Ministerio de Hacienda aclarar si está previsto el traslado de funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, tal como viene anunciando ERC.

A través de un comunicado, la asociación ha trasladado su profunda preocupación ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que desarrolla la estructura jurídica de la Agencia catalana, validado ayer mismo en el Parlament de Cataluña.

Según han criticado los inspectores, esta medida, que ha sido adoptada sin respaldo legislativo alguno que justifique la urgencia del decreto-ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela, que "pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial".

Para IHE es muy preocupante el desamparo de los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña ante la falta de explicaciones y garantías por parte de la ministra de Hacienda, que sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria catalana, como desde ERC se indicó a mediados de septiembre.

A estos efectos, a los inspectores les preocupa lo establecido en la proposición de ley que ERC ha presentado recientemente en el Congreso, que recoge una nueva disposición adicional a la LOFCA para la transferencia "de los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos" en relación con delegación de competencias en materia de IRPF, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la modificación.

También resultan "alarmantes" para los inspectores las declaraciones de la consejera de Economía y Finanzas de Cataluña, en las que expresa su intención de gestionar progresivamente impuestos estatales, aspirar a una "hacienda catalana" y recaudar "todos los impuestos".

Por todo lo anterior, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado insta a las comunidades autónomas a evaluar la posibilidad de interponer recurso contra esta medida, y pide al Ministerio de Hacienda "explicaciones claras y garantías firmes" sobre la preservación de la función de la Agencia Tributaria estatal en todo el territorio nacional, así como del respeto a los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.