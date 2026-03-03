Jesús Puebla Blasco, nombrado director general del Catastro

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Ministerio de Hacienda, a Jesús Puebla Blasco director general del Catastro, organismo al que lleva vinculado toda su carrera profesional.

El Catastro tiene como función principal describir e identificar todos los bienes inmuebles (rústicos, urbanos y de características especiales) de un territorio y asignarles un valor catastral para fines sobre todo tributarios.

Puebla Blasco es licenciado en Derecho por la UNED, máster en Dirección Pública por el IEF y la EOI e Ingeniero Técnico Forestal por la UPM. Pertenece al Cuerpo Superior de Gestión Catastral y al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública (en excedencia).

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito del Catastro, ocupando puestos como gerente regional adjunto en la Gerencia Regional del Catastro de Castilla-La Mancha o subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano en la Dirección General del Catastro.

Asimismo, ha participado en diferentes órganos colegiados relacionados con el Catastro, así como en diferentes tribunales de oposición en el ámbito del Ministerio de Hacienda.

Ha impartido cursos de formación en materias catastrales y ha participado en la Comisión Permanente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.