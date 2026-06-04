El ministro de Hacienda cree que "seguramente" habrá más ayudas fiscales por la guerra en Oriente Medio

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado este jueves que "seguramente" haya que aprobar nuevas ayudas fiscales o prorrogar algunas que han estado activas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Dicho conflicto provocó una crisis inflacionaria en los productos energéticos por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, lo que llevó al Gobierno a aprobar un decreto ley con rebajas fiscales que costó unos 5.000 millones de euros.

Sin embargo, las medidas recogidas en el paquete eran temporales y algunas, como la rebaja del IVA en carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y 'pellets', decayeron a partir del 1 de junio por la moderación de su precio.

Tanto el PP como Sumar salieron a pedir que esa medida siguiera en vigor y aprovechando que este jueves el ministro España ha comparecido en la Comisión de Hacienda del Congreso, tanto el diputado del BNG, Néstor Rego, como el del PP, Pedro Puy, también han reclamado la prórroga de esas medidas.

En su turno de respuesta, el ministro España ha asegurado que el Gobierno "va a reaccionar" y ha dicho que ya ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales por este asunto para estudiar medidas adicionales tras estudiar el impacto que han tenido las que ya han estado en vigor y ha zanjado: "Seguramente tendremos que seguir o renovando algunas o implementando algunas nuevas".