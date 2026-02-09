Mónica García propone un impuesto a las empresas "tecnofeudales" que usan Inteligencia Artificial para sustituir empleos

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante la jornada 'Tax The Robots: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial', en el Congreso de los Diputados, a 9 de febrer - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto este lunes impulsar un nuevo impuesto para aquellas empresas que ha definido como "tecnofeudales" y que utilizan la robotización y la Inteligencia Artificial (IA) para reemplazar puestos de trabajo, con el objetivo de redistribuir el beneficio de las mismas y contribuir a un sistema fiscal "justo".

La propuesta de la ministra viene precedida de una idea similar lanzada por el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders y se ha puesto sobre la mesa durante la jornada 'Tax the Robots?: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial', que ha acontecido este lunes en el Congreso.

La ministra ha argumentado que en la actualidad la inteligencia artificial, los automatismos y la tecnología están sustituyendo el trabajo y sin embargo la sociedad no está recogiendo los réditos económicos que genera está práctica.

"Queremos ponerles impuestos, no a los robots, pero sí a una tecnología que está sustituyendo un modelo claro que teníamos de redistribución de la riqueza y un modelo claro que teníamos de redistribución de nuestra fuerza de trabajo y de nuestra economía", ha expuesto García durante la jornada.

LA IA TIENE QUE ESTAR AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

La ministra ha apostillado que la inteligencia artificial no debe ser el final del trabajo, sino una herramienta que tiene que estar "sí o sí" al servicio de los ciudadanos. Asimismo, ha advertido que en este campo la regulación y la política "van siempre un poquito por detrás" de la realidad.

Por su parte, la diputada de Más Madrid integrada en Sumar Tesh Sidi ha comentado que cada vez son más frecuentes las cajas de autocobro y que las empresas tecnológicas anuncian inversiones millonarias en Inteligencia Artificial y robotización al mismo tiempo que ponen en marcha despidos masivos.

"Nos enfrentamos así a una economía donde los beneficios crecen gracias a nuestros datos, a nuestra atención, a nuestro tiempo, pero no retornan absolutamente nada", ha reflexionado durante su intervención, donde Sidi ha emplazado a pensar en una alternativa en la que la Inteligencia Artificial esté al servicio del interés general y a servicios como una prestación por crianza o una sanidad pública fuerte.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, quien ha compartido la idea de que está produciendo un "cambio radical" en el mundo del trabajo y de la economía propiciado por la Inteligencia Artificial, que a su juicio está provocando "enormes incrementos de productividad" que, sin embargo, se está repartiendo de forma "tremendamente desigual".

"Durante estas últimas décadas han aumentado grandemente los beneficios y los ingresos de las empresas y no han aumentado de forma paralela los salarios reales de los trabajadores y las trabajadoras", ha denunciado Maestre.

CARGAN CONTRA LOS MILMILLONARIOS

En este contexto, la ministra Mónica García también ha cargado contra los empresarios de tecnológicas, y ha apuntado en concreto al dueño de Meta, Marck Zuckerberg: "No contentos solamente con acaparar gran parte de la riqueza mundial, quieren acaparar el poder democrático mundial, y eso lo siento mucho pero no se lo tenemos que permitir".

Rita Maestre ha alegado también que muchas de estas empresas tecnológicas gestionan infraestructuras críticas en materia de seguridad y datos, por lo que ha incidido en la importancia de que se haga justicia fiscal con ellas y que se "pare los pies" a los milmillonarios propietarios de tecnológicas y a los políticos que les ponen la "alfombra roja".