Montero defiende destinar lo recaudado a financiar políticas públicas, "algo que a Vox le da alergia"

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes que el dinero que se recauda de los impuestos del conjunto de los españoles se destina a financiar políticas públicas, algo que a Vox "le da realmente alergia".

El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha replicado a la ministra que los españoles a lo que tienen alergia es "a un Estado ladrón y a un Gobierno corrupto". "Al frente de este país no tenemos un Gobierno, tenemos una banda corrupta embarcada en una deriva demencial que ha perdido el control de la nación", ha criticado.

Montero ha preguntado a la formación que dirige Santiago Abascal que para qué se presentan a las elecciones democráticas "si no creen en el Estado de Derecho, si no creen en la institucionalidad y si no creen en las políticas públicas".

En este sentido, ha aprovechado para recordar que hoy, día 25 de noviembre, quizás hubiera sido "una excelente oportunidad para que el partido se comprometiera aquí con la erradicación de la violencia contra las mujeres".

"Tenemos una diferencia abismal, ustedes no creen en un estado redistributivo. Ustedes creen que donde mejor estar el dinero es en el bolsillo de los españoles, eso sí, aquel que tiene dinero tendrá el bolsillo lleno y aquellos que no tengan dinero, pues tendrán que financiarse y pagarse la sanidad pública, la educación o aquello que en este momento le provee el estado del bienestar", le ha replicado la titular de Hacienda.

Frente a esto, Montero ha señalado que el Gobierno seguirá trabajando en esa fiscalidad justa que persiga al que defrauda para que pueda haber un colchón de seguridad que se proporciona con las políticas públicas.