Oxfam denuncia que el impuesto sobre Patrimonio pierde 8 de cada 10 euros por sus "agujeros" y pide reformas

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Impuesto sobre el Patrimonio en España pierde aproximadamente 8 de cada 10 euros de su recaudación potencial debido "a los agujeros y mecanismos de erosión incluidos en su diseño", según se desprende de un nuevo informe de Oxfam Intermón.

Antes de la puesta en marcha del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), esa cifra alcanzaba los 9 de cada 10 euros, de acuerdo con el estudio.

El informe, elaborado por Iñigo Macías, advierte de que España es uno de los pocos países del mundo que mantiene un impuesto específico sobre el patrimonio neto. Creado hace casi cincuenta años, durante la transición democrática, el impuesto buscaba reforzar la progresividad del sistema tributario y contribuir a redistribuir riqueza.

Sin embargo, según el análisis de Oxfam Intermón, distintas debilidades en su diseño han ido vaciando progresivamente su capacidad recaudatoria y redistributiva.

El análisis de la organización muestra cómo aproximadamente el 42% de la riqueza declarada queda fuera del impuesto, en su gran mayoría patrimonio concentrado en manos de los contribuyentes más ricos. De hecho, se advierte de que más de tres de cada cuatro euros (el 76%) de todo el patrimonio exento se concentra entre el 10% de los declarantes con mayor patrimonio.

PRINCIPAL AGUJERO: "EXENCIÓN DE EMPRESA FAMILIAR"

El principal agujero identificado en el informe es la llamada exención sobre participaciones y acciones empresariales, conocida comúnmente como "exención de empresa familiar". Este mecanismo representa el 85% de todo el patrimonio exento y supone una pérdida de recaudación potencial superior a los 6.700 millones de euros.

Según el análisis, aunque nació para proteger a pequeñas y medianas empresas familiares, el análisis sostiene que actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales.

"Como resultado, esta mal llamada "exención de la empresa familiar" deja de ser una excepción y de cumplir su finalidad de proteger a las empresas familiares y la pequeña y mediana empresa para convertirse en una norma y un agujero estructural que vacía de capacidad recaudatoria el IP", según Macías.

El informe también analiza el impacto recaudatorio y de equidad de la aplicación del límite conjunto de la cuota del IP y el IRPF, otro de los grandes mecanismos que erosionan del impuesto.

Según el documento, las pérdidas potenciales de recaudación derivadas de este límite se sitúan en torno a los 2.100 millones de euros y benefician principalmente a los grandes patrimonios con mayor capacidad para reorganizar sus rentas y estructuras financieras.

Hasta la entrada en vigor del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, el dumping fiscal promovido por algunas Comunidades Autónomas, aplicando sustanciales bonificaciones de la cuota a pagar (de hasta el 100%), suponían otro importante agujero para la recaudación, especialmente beneficioso para las grandes fortunas.

PROPONEN REFORMAR EL IMPUESTO PARA RECUPERAR EQUIDAD

En este contexto, Oxfam Intermón señala la importancia de abrir el debate público y político también en España, poniendo encima de la mesa distintas propuestas para conseguir una fiscalidad sobre el patrimonio que funcione mejor para la realidad del siglo XXI. "La debilidad del actual IP no es inevitable, hay soluciones posibles. De hecho, ITSGF muestra que es posible corregir los problemas en el diseño del IP cuando hay voluntad política", señala Macías.

Entre las medidas a considerar, la organización plantea revisar el funcionamiento de la exención sobre participaciones empresariales y el límite conjunto en el IRPF e IP, además de mantener el ITSGF. De manera complementaria, y para cerrar de manera efectiva los agujeros de los que se aprovechan las grandes fortunas, se propone incorporar dentro de la fiscalidad a la riqueza un impuesto mínimo del 3% para patrimonios netos por encima de los 50 millones de euros, siguiendo la propuesta del economista Gabriel Zucman.

Según las estimaciones recogidas en el análisis, distintas reformas permitirían al menos duplicar la recaudación actual y avanzar hacia un sistema tributario más progresivo y eficaz en la reducción de desigualdad.