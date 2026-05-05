Los países de la UE acuerdan reforzar la cooperación ante organismos para combatir el fraude del IVA

Archivo - Sede del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo provisional para reforzar la lucha contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) mediante una mayor cooperación entre administraciones nacionales y organismos europeos como la Fiscalía Europea (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El nuevo marco permitirá a estos organismos acceder de forma "más directa" a datos sobre transacciones transfronterizas, incluida la información de Eurofisc, la red de la UE contra el fraude del IVA, con el objetivo de mejorar la detección de actividades ilícitas.

En particular, las nuevas normas buscan facilitar las investigaciones sobre este tipo de delitos, como el fraude carrusel, un sistema por el que empresas simulan operaciones entre países de la UE para cobrar el IVA y no ingresarlo posteriormente, y que, según la Comisión, genera pérdidas de entre 12.500 y 32.800 millones de euros anuales.

Con este acuerdo, la EPPO y la OLAF podrán disponer de información "de primera mano" para iniciar y apoyar investigaciones dentro de sus competencias, lo que, según los Veintisiete, permitirá mejorar la coordinación entre autoridades, acelerar los procedimientos y reforzar la capacidad de la UE para combatir el fraude que afecta a sus intereses financieros.

La medida se articula a través de una modificación del reglamento sobre cooperación administrativa en materia de IVA y, una vez que el Parlamento Europeo emita su dictamen, el Consejo procederá a su adopción formal, tras lo cual la normativa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.