Reino Unido bajará en verano al 5% el IVA del cine y otras actividades de ocio para las familias

Archivo - 11 June 2025, United Kingdom, London: British Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves leaves 11 Downing Street heading to the House of Commons to deliver her spending review. Photo: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa - Stefan Rousseau/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha anunciado la rebaja temporal durante el verano del IVA aplicado a diversas actividades de ocio familiar, como el cine, el zoo o los parques temáticos, así como en los menús infantiles en restaurantes, que pasará a ser de 5% en vez del habitual 20%, con el fin de aliviar la presión para el bolsillo de las familias del aumento del coste de la vida.

Según ha informado el Tesoro del Reino Unido, la introducción del tipo reducido temporal del IVA estará en vigor desde el próximo 25 de junio hasta el 1 de septiembre de 2026, aplicándose en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

De este modo, la tarifa reducida será aplicada durante el verano a los menús infantiles servidos en restaurantes para su consumo en el local, así como al precio de las entradas, tanto para niños como para adultos, para asistir a parques de atracciones, ferias, circos, museos, zoológicos, parques de aventuras, zonas de juegos infantiles y miradores, además de las entradas infantiles y familiares para cine, teatro, exposiciones, espectáculos y conciertos.

Asimismo, durante el mes de agosto, los niños de entre 5 y 15 años podrán usar de forma gratuita los autobuses en Inglaterra.

"Esto ayudará a las familias a permitirse los pequeños caprichos de la vida y a crear recuerdos, desde una comida fuera de casa hasta una visita a un parque temático o al cine, en un momento en que el aumento de los costes está ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares", ha señalado el Departamento liderado por Rachel Reeves.