Rentas de 30.000 euros podrían ahorrar hasta 255 euros con la deflactación estatal del IRPF, según economistas

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una renta media de 30.000 euros se hubiera ahorrado hasta 255 euros si se hubiera deflactado la tarifa del IRPF de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado de 2022, 2023 y 2024, según los cálculos del Consejo General de Economistas.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España- ha presentado este miércoles el estudio 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025', en el que recoge el desarrollo de la capacidad normativa de cada comunidad, respecto al IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los economistas han hecho sus cálculos del ahorro fiscal que supondría la deflactación de la tarifa del IRPF estatal, teniendo en cuenta el dato del IPC acumulado para los años 2022, 2023 y 2024, que es un 12,5%.

Por ejemplo, para una renta media de 25.000 euros, el ahorro podría ascender como máximo a 207 euros en Andalucía o a un mínimo de 200 euros en la Comunidad Valenciana. Para rentas altas de 350.000 euros, el ahorro fiscal podría alcanzar una media de 1.500 euros anuales.

Pero los economistas han lamentado que como el Gobierno no ha deflactado la tarifa ni ha aumentado los mínimos personales o familiares, los ciudadanos perderán poder adquisitivo.

En ese impuesto, las comunidades han utilizado mucho su capacidad normativa, lo que crea muchas desigualdades según se sitúe la residencia de los ciudadanos. Según ha explicado el CGE, las tarifas del IRPF de las comunidades se apartan de la tarifa estatal (de 9,5% a 24,5%).

Así, de las CCAA de régimen común, cuatro tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, ocho lo han fijado por debajo y, para las tres restantes, es superior. Por lo que se refiere al marginal máximo, en seis comunidades es inferior al estatal y en nueve superior.

Los expertos han advertido de que, al ralentizarse el aumento de los precios, las comunidades que actualizaban sus tarifas autonómicas para mitigar el impacto de la inflación han dejado de hacerlo en 2025.

ESTIMAN UN INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN POR IRPF DEL 10% EN 2024

Desde una perspectiva estatal, los economistas han señalado que la recaudación del Estado por IRPF en 2023 está en 120.280 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,86% respecto al año anterior.

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria hasta noviembre de 2024, la recaudación por este impuesto ya ha superando la lograda a cierre del 2023, por lo que los economistas intuyen que los ingresos estarán en torno a un incremento del 10% en el año 2024 respecto al 2023. Los datos oficiales de Hacienda se darán a conocer a finales de este mes de marzo.

PATRIMONIO: SOLO EXTREMADURA BONIFICA EL IMPUESTO

En el Impuesto de Patrimonio se ha utilizado menos la capacidad normativa. Solo ocho comunidades aplican la misma tarifa que la estatal. Lo más relevante es que Andalucía, Galicia, Madrid y La Rioja regulan una bonificación para que la recaudación se quede en sus territorios y no tribute a nivel estatal a través del impuesto a grandes fortunas. Solo Extremadura bonifica el impuesto.

En cuanto a los mínimos exentos, se han establecido más bajos que la norma estatal en Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana, y más alto en Baleares; otras comunidades regulan mínimos para contribuyentes con discapacidad.

Para los economistas, convendría plantearse si merece la pena ir "a contracorriente" en la tributación sobre la riqueza en el seno de la UE.

SUCESIONES: EN LA MAYORÍA NO SE PAGA SI SON FAMILIARES CERCANOS

En Sucesiones son diez las comunidades que regulan los mismos tipos de gravamen que los de la tarifa estatal (de 7,65% a 34%), aunque algunas tienen tarifas propias en función del parentesco. En la mayoría prácticamente no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos y, en el resto, prácticamente no se paga cuando cada heredero no tiene una base superior a cierta cantidad que, como poco, es de 300.000 euros.

En Donaciones prácticamente no tributan los familiares cercanos y alguna comunidad aplica incentivos al Grupo III --hermanos, sobrinos y tíos--. La mayoría de las CCAA mejoran los beneficios fiscales que la norma estatal regula para la transmisión de la empresa familiar.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPYAJD), en las dos modalidades, se han regulado muchos tipos reducidos para hechos imponibles muy concretos, como la adquisición de vivienda habitual cuando se realiza por personas jóvenes, con discapacidad o por familias numerosas.

Salvo la Comunidad de Madrid y Navarra, el resto tiene tipos más elevados en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas que el estatal del 6%. En Baleares se puede llegar a pagar hasta el 13% para la parte de la base imponible que supere dos millones de euros.

En la modalidad de AJD, Canarias y Madrid aplican un tipo inferior al 1%, que es el establecido por La Rioja, y la mayoría de las comunidades aplican tipos del 1,5%.

Muchas comunidades aplican tipos reducidos en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas cuando en las transmisiones de inmuebles no se renuncia a la exención del IVA y, por el contrario, penalizan la tributación en la modalidad de AJD cuando se renuncia a la exención del IVA.

66 IMPUESTOS PROPIOS EN 2025, 7 MÁS QUE EN 2024

En 2025 hay vigentes 66 impuestos en las comunidades autónomas, lo que supone que la cifra de impuestos propios se ha aumentado con respecto al año anterior (59 impuestos propios en 2024).

Los impuestos propios representaron solo el 2,2% de los ingresos tributarios en 2022, por lo que para los economistas siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías. La recaudación por impuestos propios ha crecido en 2022 con respecto a 2021 un 10,9%.

Con todo, el CGE ha pedido que las comunidades hicieran un esfuerzo para unificar las plataformas de gestión de los tributos cedidos.