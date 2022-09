Sordo rechaza bajar el IVA a los alimentos, salvo los "muy esenciales", porque no tiene en cuenta la renta

Afirma que "España no es un infierno fiscal" y propone establecer unas "tasas mínimas" para limitar las bajadas de impuestos

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha rechazado la rebaja del IVA del 10% al 4% de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra y solo cree que deben "tocarse" los "muy esenciales" porque es un impuesto que paga igual "un millonario que un mileurista".

"No compartimos ninguna medida destinada a bajadas generalizadas de impuestos", ha afirmado este martes en Santander, al ser cuestionado por los periodistas por la bajada del IVA planteada ayer por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sordo ha advertido de que bajar el IVA y subvencionar los carburantes son medidas "que afectan igual a las rentas altas y a las bajas" cuando el impacto de la inflación --aunque reconoce que está "golpeando al conjunto de la ciudadanía"-- no es el mismo. "Nada tiene que ver la inflación del 10% en un salario de 1.000 euros que de 30.000 euros mensuales", ha dicho.

El líder sindical ha insistido en que bajar el IVA o subvencionar los carburantes es "aligerar la cesta de la compra de una forma más incisiva en las rentas más altas".

Y en cuanto a la subvención a los carburantes, Sordo ve un "auténtico desatino" generalizarla. "Una cosa son las medidas de emergencia que se puedan tomar en el conflicto y las dificultades que había en el transporte, que no digo yo que no haya que dar una salida de emergencia por la situación era muy delicada, y otra cosa es que un mileurista le subvencione la gasolina a alguien que va en un Ferrari a 170 por la autopista", ha defendido.

A su juicio, esta petición del PP de rebajar el IVA a los alimentos básicos y otras medidas que plantean rebajas de impuestos forman parte de la "batalla muy ideológica" que están planteando los partidos de la derecha en España al defender que, "frente a cualquier crisis, sí o sí hay que bajar impuestos", una visión que "no comparte".

SORDO "ESPAÑA NO ES NINGÚN INFIERNO FISCAL"

Sordo ha asegurado que "España no es ningún infierno fiscal" y ha señalado que la "presión" impositiva está más de 6 puntos del PIB por debajo de la media de los países de la UE, con un impacto en la recaudación que hace que no se cuente con servicios públicos "con la calidad suficiente" ni los recursos que se precisan para "proteger a las personas" con rentas bajas o medias.

Ha insistido en que el Estado precisa de "recursos suficientes" para proteger a estas personas y "no tanto reducciones de impuestos generalizadas a todos los tramos de la renta".

Además, Sordo se ha preguntado por qué se considera que subir las pensiones, como pide CC.OO, va a ser un "desastre inflacionario" y bajar los impuestos, dejando más renta disponible, no lo es. "No lo acabo de entender", ha afirmado el sindicalista, que ha criticado esta "ley del embudo".

También Sordo ha vuelto a criticar, y tildar de "desvarío" el "debate suicida" que se está abriendo en España con la competencia entre administraciones para bajar impuestos "fundamentalmente a los más ricos".

A su juicio, es "demencial" que en un país con "retos" por delante que van a necesitar "ingentes cantidades de recursos públicos", algunas administraciones se pongan a "competir a ver quién le baja más impuestos a los ricos".

PLANTEA ESTABLECER "MÍNIMOS" PARA LIMITAR LAS BAJADAS DE IMPUESTOS

Sordo ha opinado que es un "disparate" que España se plantea bajar impuestos cuando es el segundo país beneficiario de los fondos de la UE 'Next Generation', financiados con deuda de todos los Estados miembros, y además tiene un diferencial fiscal de casi 7 puntos de PIB. "Es una imagen bananera del país", ha dicho el sindicalista, que ha instado a tomar medidas fiscales serias", ha afirmado Sordo.

De hecho, ha planteado que, llegado el caso, el Gobierno de España pueda, no recentralizar impuestos porque "no es el camino", pero sí fijar unas tasas mínimas por debajo de las cuales no se pueden rebajar, empezando por el Impuesto de Sociedades.

"No puede ser que las comunidades autónomas en España se planteen competir para atraer inversiones a costa del vecino, esto supone generar un 'dumping fiscal' dentro de España, deteriorar los recursos públicos y en el medio plazo deteriorar de una forma importante los servicios públicos", ha dicho Sordo durante su intervención en una jornada organizada por CC.OO en el Hotel Hoyuela de Santander sobre Atención Primaria.