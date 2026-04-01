UGT pide una reunión urgente a Hacienda por la demora en devolver el IRPF a pensionistas de mutualidades

Archivo - Un pensionista mutualista durante una concentración en Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha solicitado formalmente a la Secretaría de Estado de Hacienda una reunión urgente para abordar las razones por las que se están produciendo retrasos e incumplimientos en la devolución del IRPF que pagaron de más los pensionistas de mutualidades laborales.

El Tribunal Supremo determinó en 2023 el derecho de los pensionistas que realizaron aportaciones o cotizaciones a mutualidades laborales durante los años 1967 y 1968, y con anterioridad a 1967, a ser compensadas por los pagos indebidos en el IRPF.

A principios de 2024, la Agencia Tributaria reconoció este derecho y puso en marcha un proceso de rectificación y devolución de las cantidades adeudadas a las personas pensionistas.

El Ministerio de Hacienda rectificó el cambio de procedimiento que impuso en diciembre de 2024, el cual dificultaba la reclamación y la devolución a millones de pensionistas afectados, y se comprometió a realizar la totalidad de las devoluciones en un solo pago durante 2025.

Según ha denunciado UGT este miércoles, la situación aún no se ha resuelto completamente y, aunque se ha avanzado, quedan muchas solicitudes sin atender.

A finales de marzo, el número de solicitudes de devolución presentadas asciende a 2.407.772; se han tramitado expedientes correspondientes a 2.317.055 contribuyentes, y el número de personas que ha recibido algún pago asciende a 1.544.730, según el sindicato.

En este sentido, la organización que dirige Pepe Álvarez denuncia que cerca de 800.000 contribuyentes con expedientes ya tramitados (772.325) no han recibido la devolución correspondiente.

Por ello, UGT quiere reunirse con Hacienda para abordar las razones de la demora en la tramitación de las solicitudes y establecer "un calendario claro y vinculante" que permita resolver cuanto antes los expedientes pendientes.

"Las personas que están esperando ver reconocido su derecho no deben esperar más. Muchas de ellas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y el Estado tiene una deuda con ellas", advierte la organización sindical.