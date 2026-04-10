UGT y SIAT piden rectificar a la directora de la AEAT por decir que en Renta no puede haber movilizaciones

Archivo - La directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández Doctor. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SIAT y UGT han solicitado formalmente a la directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, una rectificación pública tras sus recientes declaraciones en la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta 2025, en las que afirmó que no se pueden hacer movilizaciones de los empleados del organismo durante la campaña.

Ambas organizaciones, como sindicatos mayoritarios en la AEAT, han mostrado su "estupor" ante unas manifestaciones que consideran "objetivamente falsas" y que, a su juicio, generan confusión tanto entre los trabajadores como en la opinión pública.

SIAT y UGT han recordado que el derecho a la libertad sindical, de manifestación y a la movilización está plenamente reconocido en el ordenamiento jurídico y no queda suspendido por el desarrollo de campañas administrativas, incluida la Campaña de la Renta. En este sentido, han advertido de que trasladar lo contrario supone difundir una información incorrecta que puede interpretarse como un intento de limitar derechos fundamentales.

SIAT y UGT han remitido una carta a la directora y han reclamado una rectificación pública inmediata que aclare que los trabajadores pueden ejercer su derecho a la movilización durante la Campaña de la Renta.

Además, ambas organizaciones han solicitado con carácter urgente una reunión con la Dirección de la AEAT para abordar la situación generada y analizar el rumbo de las relaciones laborales en el organismo.