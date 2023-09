Vox pide extender a 2024 la supresión del IVA en alimentos básicos y rebajar el IRPF a familias numerosas

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido en el Congreso prorrogar hasta, al menos, finales de 2024, la supresión del IVA en productos básicos de alimentación y acometer una rebaja del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) para familias numerosas de forma progresiva, de manera que a partir del cuarto hijo y con una renta inferior a 70.000 no tengan que abonar dicho tributo.

Ha sido a través de dos proposiciones no de ley donde los de Santiago Abascal han plasmado estas propuestas al Gobierno en funciones. En un contexto de inflación en el que los precios de los bienes más básicos "no dejan de aumentar", el grupo ha solicitado no solo la prórroga para todo 2024 de la eliminación del IVA en alimentos como el pan, la leche o los huevos, sino extender esta medida fiscal a los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias, carnes y pescado.

Además, en su propuesta demandan que esta supresión del impuesto no esté condicionada a la evolución del índice subyacente de precios al consumo.

Sumado a este punto, la formación insta al Ejecutivo en funciones a promover las medidas necesarias para el cumplimiento y la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y que se incentive la producción nacional "frente a la competencia desleal de terceros países".

Asimismo, apuestan por fortalecer los programas de asistencia alimentaria para las familias más necesitadas y garantizar que "ningún ciudadano español sufra hambre debido a dificultades económicas" y por reforzar los puntos de inspección fronteriza para asegurar que los productos que proceden de las importaciones cumplen "rigurosamente" con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Por último, piden que se fomente que los comedores públicos dependientes de la administración pública sirvan alimentos producidos en España.

COBRO POR ANTICIPADO DEL IRPF

En su segunda propuesta, el grupo parlamentario plantea una reducción en el IRPF en cuatro puntos por cada hijo, de modo que una familia con cuatro hijos no tribute en el impuesto si las rentas son inferiores a 70.000 euros y pague solo un 9% si sus rentas son superiores a dicha cifra.

Pero además de esta deducción, el partido quiere que se favorezca el establecimiento de una deducción por nacimiento o adopción en el IRPF. El importe sería de 1.200 euros para el primer hijo, 1.600 euros por el segundo, 2.500 euros por el tercero y 2.750 euros por el cuarto hijo en adelante, con la posibilidad de cobro de manera anticipada a través de la Agencia Tributaria.

A estas rebajas fiscales se incluye en la propuesta una petición para llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias para que los costes laborales derivados de la contratación de asistencia en el hogar y personal sanitario de ayuda a las familias, y también los gastos escolares, reduzcan la base imponible del IRPF.

En la misma línea, exigen favorecer la reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas; e impulsar la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual y el diseño de planes sociales de alquiler.

También instan a modificar la ley reguladora de las haciendas locales para aumentar los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sobre todo en familias en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus hijos.