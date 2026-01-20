Archivo - El absentismo laboral se dispara un 53% y su coste total sube a 129.000 millones de euros, el 8,1% del PIB. - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral se han incrementado un 53% en España desde 2019 y el coste total de este fenómeno asciende hasta casi los 129.000 millones de euros, lo que supone el 8,1% del Producto Interior Bruto (PIB), según el Foro Regulación Inteligente (FRI) que ha presentado el informe 'Regulación laboral y mercado de trabajo: el impacto del absentismo'.

El coste total del absentismo en España equivale al 67,8% del gasto total en pensiones contributivas, revela el informe, que destaca asimismo que existe una relación directa entre los trabajos de una alta demanda a nivel físico y el índice de absentismo.

Así, las actividades más afectadas son los servicios a edificios y el sector el de la limpieza

Cada día, un promedio de casi 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo. Sin embargo, según el análisis, pese a que el país alcanzó los 22,4 millones de ocupados en 2025, el número de horas realizadas crece de forma mucho más moderada, generando un desacople "inédito" entre empleo y productividad.

El estudio revela que, en el periodo 2019-2025, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 14%, mientras que las horas trabajadas solo lo hicieron en un 11%. Por su parte, las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal se han disparado un 53%, "consolidando una tendencia de fondo que preocupa tanto por su dimensión económica como por su persistencia temporal".

El FRI ha concluído que la evolución de este fenómeno responde a un cambio estructural en el mercado laboral, por lo que ha insistido en la necesidad de reforzar los sistemas de prevención, mejorar los procesos de reincorporación, revisar los incentivos y fortalecer la cooperación entre empresas, mutuas y Administraciones Públicas.