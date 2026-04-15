La afiliación de extranjeros sube en 74.722 cotizantes en marzo y marca nuevos máximos

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

"La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Del total de afiliados extranjeros, 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres se aproxima a los 1,4 millones. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países representa el 43% del total de trabajadores foráneos.

Cerca del 30% de los afiliados extranjeros contabilizados a cierre de marzo procedía de países de la Unión Europea.

MARRUECOS, PRINCIPAL PAÍS DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes al finalizar marzo, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, el Ministerio destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año, seguidos de peruanos, con un 18,7% más, y colombianos, con un avance del 17,7%.

EL 29% DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS, EN LA HOSTELERÍA

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.640.059 trabajadores, un 2,6% más que en febrero.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (29,1% de los afiliados), pero también en agricultura (26,9%), construcción (24,3%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde representan más del 17%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 42,3% del conjunto de afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 39,4%.

LA TEMPORALIDAD ENTRE LOS EXTRANJEROS, EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

El Ministerio ha resaltado además el "elevado" porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, cifra que se sitúa por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%). En comparación con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%), el dato actual en casi 30 puntos superior.

En paralelo, Seguridad Social ha subrayado que la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros ha caído a mínimos históricos, al bajar hasta el 11,4% el porcentaje de afiliados extranjeros con contrato temporal, también por debajo del de los nacionales (11,6%). Ese porcentaje contrasta con el promedio del periodo 2017-2021 (41,1% del total).

RÉCORD DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de marzo un nuevo máximo, con 506.067 personas, un 6,3% más que en marzo de 2025 y un 1,2% por encima del dato del mes previo.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan el 31,7% de los ocupados en esta sección de actividad.