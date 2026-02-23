Cada semana se hacen 2,5 millones de horas extra impagadas, que ahorran 3.243 millones al año a las empresas

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de 2025 se realizaron cada semana en España una media de 2,5 millones de horas extra no pagadas, según un informe del Gabinete Económico de CCOO, que denuncia que el 47% de los trabajadores que realizaron horas extra no recibió ningún tipo de compensación, ni económica ni en tiempo de descanso.

El sindicato subraya que, aunque las horas extra impagadas suponen un "abuso estructural y una forma de explotación laboral" no sólo no se han corregido, sino que ya afectan a 441.000 trabajadores. Éstos realizaron cada uno una media de 5,6 horas semanales sin recibir remuneración alguna ni cotización a la Seguridad Social durante 2025.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. Así, expone CCOO, "la práctica irregular de no abonar las horas extra supone un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Este dinero fue el que dejaron de pagar las empresas a trabajadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria entre salario, impuestos directos y cotizaciones sociales.

En 2025, una media de 945.000 trabajadores asalariados realizaron horas extra a la semana, el equivalente al 5% de la población asalariada. De ellos, el 47% (441.000) no recibió contraprestación en forma de salario o descanso, lo que supone que el 2,3% de la población asalariada trabajó semanalmente horas extras no pagadas.

En total, se trabajaron de media 6,38 millones de horas extras a la semana. De ese volumen, el 39% (casi 2,5 millones) no se cotizó, ni se pagó ni se compensó con descanso, señala el sindicato.

En términos de empleo, el volumen de horas extra trabajadas en 2025 equivale a crear 160.000 empleos a jornada completa, 62.000 de los cuales corresponderían a las horas extra no pagadas.

Además de las horas extra declaradas, el sindicato alerta sobre la existencia de 928.000 asalariados que trabajan habitualmente más horas de las pactadas sin que conste su remuneración. De estos, más de 568.000 personas tienen jornadas pactadas de 40 horas pero trabajan habitualmente por encima de ese límite, "lo que vulnera la legislación laboral vigente".

"En pleno debate sobre el absentismo para garantizar mayor presentismo en las empresas y queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común, la patronal siempre obvia una práctica extendida en nuestro país: el alargamiento de la jornada sin contraprestación que deriva unos costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español", denuncia el sindicato en su informe.

Así, CCOO advierte de que este tipo de prácticas no sólo incrementan el estrés y el agotamiento en los trabajadores por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud de la población; sino que suponen también costes adicionales al sistema nacional de salud, "provocados por las empresas que realizan estas prácticas ilegales".

EDUCACIÓN, EL SECTOR CON MÁS HORAS EXTRA NO ABONADAS

Según CCOO, los sectores que concentraron un mayor volumen de los 2,49 millones de horas extra no pagadas a la semana en 2025 fueron el de educación (440.000 horas extra no pagadas); transporte y almacenamiento (270.000 horas extra impagadas); la industria manufacturera (255.000); comercio (217.000); actividades profesionales, científicas y técnicas: (212.000), y Administración Pública (197.000 horas extra no pagadas).

Los sectores que concentraron un mayor volumen de los 441.000 asalariados que semanalmente trabajaron horas extras no pagadas fueron: educación (72.000 personas trabajaron horas extra no pagadas); industria manufacturera (49.000 asalariados); comercio (46.000 asalariados); actividades profesionales, científicas y técnicas (41.000 asalariados); Administración Pública (33.000) y transporte y almacenamiento (32.000).

MADRID Y CATALUÑA, CCAA CON MÁS HORAS EXTRA IMPAGADAS

Según CCOO, las comunidades autónomas que concentraron un mayor volumen de las 2,49 millones de horas extra no pagadas a la semana en 2025 fueron las de Madrid (582.000 horas extra no pagadas); Cataluña ( 495.000); Comunidad Valenciana (290.000); Andalucía (244.000); País Vasco (139.000), y Galicia (122.000).

Las regiones que concentraron un mayor volumen de los 441.000 asalariados que semanalmente trabajaron horas extras no pagadas fueron también Madrid (107.000 asalariados trabajaron horas extra no pagadas); Cataluña (91.000 asalariados); Comunidad Valenciana (53.000); Andalucía (39.000); País Vasco (24.000), y Galicia (21.000).

EL REGISTRO HORARIO, "IMPRESCINDIBLE"

Ante esta situación, la organización que dirige Unai Sordo critica el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, pues lo considera "imprescindible" para luchar contra este tipo de prácticas "abusivas e ilegales de miles de empresas" en España.

"Es imprescindible seguir avanzando en la reducción del tiempo de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población española, adaptando el reparto de los tiempos a las necesidades de nuestra sociedad, mayor cuidado de la salud, la salud mental en especial y a los cuidados, alcanzando las cuotas de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para lograr la igualdad real y acabar con las brechas y discriminación de género muy extendidas en el mercado de trabajo y en la sociedad en general", sostiene CCOO.