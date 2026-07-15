CCOO y UGT piden impulsar subidas salariales y extender las cláusulas de garantía frente a la inflación

Archivo - Frutas y verduras en un mercado local en Aragón. - EUROPA PRESS-EDUARDO BRIONES - Archivo

MADRID 15 Jul. (OTR/PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado impulsar las subidas salariales en la negociación colectiva y extender las cláusulas de garantía salarial para proteger el poder adquisitivo de las familias ante una inflación que, según datos del INE, en junio se mantuvo en el 3,2% interanual pero que amenaza con volver a repuntar por la incertidumbre de los mercados internacionales.

El secretario de Estudios y Discurso de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha señalado que este dato refleja que la inflación "sigue contenida en junio" a pesar de la influencia al alza del precio de la electricidad y el gas por la retirada de rebajas fiscales, un efecto que ha sido compensado por el descenso de los combustibles.

Así, pese al efecto positivo de las medidas fiscales aprobadas para mitigar el impacto de la crisis energética en determinados productos energéticos, Gutiérrez ha subrayado que estas reducciones "se siguen notando, especialmente en la gasolina y el gasóleo".

Además, Gutiérrez ha destacado el papel de la negociación colectiva para proteger las rentas salariales frente al incremento de los precios, detallando que los convenios "protegen ya a más de ocho millones de personas trabajadoras" con subidas pactadas del 3% hasta junio, que se elevan al 3,9% en los firmados este año, y que tres millones cuentan con cláusulas de garantía salarial.

No obstante, ante posibles repuntes de la energía, desde CCOO han defendido su propuesta para el AENC de fijar una subida salarial mínima del 4%, que se complementaría con un incremento adicional de entre el 1% y el 3% dependiendo de la relación del salario medio anual del sector o la empresa con el salario medio anual de carácter estatal.

Por otro lado, para contener los costes energéticos y proteger la competitividad, CCOO ha urgido a acelerar el despliegue de las energías renovables y de las infraestructuras necesarias, al mismo tiempo que se avanza en la electrificación de los empresas, hogares y transporte para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, garantizar una energía asequible, proteger el poder adquisitivo de los salarios y mejorar la competitividad del tejido productivo.

Por último, Gutiérrez ha mostrado su preocupación por el impacto de la vivienda en las economías familiares y ha reclamado "medidas más contundentes" dirigidas a crear un amplio parque público que garantice el acceso asequible a la población y a las familias trabajadoras.

UGT SE SUMA A LA DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por su parte, UGT ha reivindicado el papel "fundamental" de la negociación colectiva para limitar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y ha valorado de forma positiva las últimas medidas aprobadas por el Gobierno frente al encarecimiento energético, aunque considera necesario mantener un "seguimiento permanente" ante la incertidumbre internacional.

En este sentido, el sindicato también ha defendido que el próximo AENC incorpore una subida mínima del 4% y considera prioritario extender las cláusulas de garantía salarial, advirtiendo de que actualmente solo benefician al 40% de los trabajadores con convenio frente al 80% de cobertura registrado antes de la crisis de 2008.

Asimismo, la organización ha advertido de que el continuo encarecimiento de la vivienda resta capacidad real a las mejoras de los sueldos, por lo que ha urgido a aplicar "de forma efectiva" la regulación de las zonas tensionadas, ampliar el parque público de vivienda asequible y seguir elevando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).