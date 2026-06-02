CEOE critica las limitaciones de las políticas activas de empleo ante dificultades para cubrir vacantes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido este martes de las limitaciones de las políticas activas de empleo ante las dificultades para cubrir vacantes existentes en el mercado laboral pese a los alto niveles de desempleo.

"Un problema estructural del mercado laboral español que pone de evidencia que la orientación de las políticas activas no logra maximizar la eficacia de los recursos públicos invertidos", ha señalado la patronal a través de un comunicado, tras conocerse los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo.

Los empresarios han subrayado que resulta imprescindible reforzar las políticas de empleo y migración, con especial atención a la orientación laboral y la formación continua, elementos clave para afrontar los retos derivados de la transformación digital, ecológica y demográfica.

Asimismo, teniendo en cuenta la estructura del tejido productivo español, integrado mayoritariamente por pymes y micropymes, la CEOE considera que es prioritario su fortalecimiento y protección para lo que hay que evitar la introducción de mayores costes, cargas fiscales o rigideces normativas, que puedan afectar negativamente a su competitividad.

En paralelo, la patronal opina que se debe garantizar un entorno institucional estable, basado en la seguridad jurídica y la certidumbre, condición imprescindible para impulsar la inversión, la innovación, la productividad y la creación sostenida de empleo.