Cientos de funcionarios se concentran en Madrid por mejoras salariales: "Este ninguneo no se puede soportar"

Entre quinientos y mil trabajadores públicos, según cifras sindicales, se han concentrado este jueves frente al Ministerio de Función Pública en Madrid para exigir mejores condiciones laborales y un nuevo acuerdo salarial como parte de la campaña de movilizaciones ascendentes convocadas por CCOO, UGT y CSIF en toda España.

"Este ninguneo no se puede soportar", ha expuesto el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, al inicio de las movilizaciones en declaraciones a la prensa, junto al presidente de CSIF, Miguel Borra, y la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

En la misma, los representantes sindicales de los trabajadores públicos han defendido que la falta de Presupuestos Generales no puede ser una "excusa" para no negociar el nuevo acuerdo salarial.

"Hoy puede ser el principio de un acuerdo o de una huelga", ha expuesto Araque, mientras el coordinador del Área Pública de CCOO ha criticado que se diga que España "va como un tiro" y al mismo tiempo se tenga a los empleados públicos con el salario congelado.

Por su lado, Borra ha recordado que el Gobierno debe ya 2.000 millones de euros de salario este año a los funcionarios y que en los tres últimos años los trabajadores públicos han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo, mientras el IPC sigue subiendo.

"Nos tienen abandonados", ha lamentado Borra que ha exigido, junto a los sindicalistas de CCOO y UGT, desbloquear la mesa de diálogo social para la mejora laboral de los trabajadores públicos.

