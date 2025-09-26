Díaz anuncia la tramitación urgente del registro horario y carga contra Garamendi: "No sabe lo que es trabajar 40 horas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, inaugura el Edificio Sindical, a 26 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia. - Raúl Lomba - Europa Press

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes en Ferrol que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el nuevo registro de control horario en España, después de que la ley de reducción de jornada laboral, que contenía la reforma del registro, fuera rechazada en la votación parlamentaria.

Durante la inauguración de las obras de remodelación de las sedes de CCOO y UGT, Díaz ha defendido la reducción de jornada como el "motor de arranque de la historia" del derecho laboral y ha confirmado que cumplirá con su promesa de llevar adelante una "pieza clave para la clase trabajadora". "El próximo martes va con carácter de urgencia a tramitación el control horario, del registro horario en nuestro país", ha manifestado.

Así, la ministra ha explicado que esta medida, un punto que no requería rango de ley y que los sindicatos le pidieron segregar del proyecto derrotado, es fundamental para garantizar el cumplimiento de la jornada y controlar el exceso de horas extras no remuneradas, especialmente en sectores con peores condiciones de negociación como el comercio y la hostelería.

CRÍTICAS A GARAMENDI Y A LA PATRONAL

En esta intervención, Díaz ha aprovechado para dirigirse directamente a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al que ha acusado de machismo y de no ser la "mayoría social" del país.

"Quiero decirle claramente que no hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana", ha sentenciado la vicepresidenta.

También ha hecho referencia la vicepresidenta segunda a la derrota parlamentaria sufrida el día anterior, que ha atribuido al voto en contra del Partido Popular. Ha ironizado sobre la seriedad del PP durante la votación, indicando que sus caras eran de "pésame" y no aplaudían la derrota porque eran conscientes de que estaban "abofeteando a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras".

Por último, Díaz ha concluido su discurso asegurando que la batalla por la jornada laboral ya está "ganada en la calle" y que, pese a las resistencias, la "fuerza de la razón es imparable".