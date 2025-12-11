Díaz cerrará el lunes la ampliación de los permisos por duelo con los sindicatos y sin CEOE

Archivo - (I-D) El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey: el secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves desde Ginebra (Suiza) que su Ministerio cerrará el lunes con CCOO y UGT negociación para la ampliación del permiso por fallecimiento y la implantación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

En concreto, el Departamento encabezado por Yolanda Díaz quiere ampliar en hasta 10 días el permiso al que pueden acogerse los trabajadores por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

"El lunes cerraremos esta mesa en nuestro país con los sindicatos en España y daremos una buena noticia (...) Vamos a cerrar el año con esta materia y España va a legislar ganando nuevos derechos, en este caso, los permisos por duelo y cuidados paliativos", ha subrayado la ministra.

Quien no estará en este acuerdo será la CEOE, cuya actitud en esta negociación ha sido calificada hoy por Díaz como "inaudita" e "inhumana".

"Primero la CEOE dijo que quería diálogo social para debatir sobre los permisos de duelo y los permisos de cuidados paliativos. Pues bien, la mesa de diálogo social ha trabajado durante meses y todo era mentira, porque lo que ha hecho la patronal es levantarse de esa mesa sencillamente porque no quiere algo que es de sentido común", ha declarado la ministra.

A Díaz no sólo le parece mal que la CEOE no esté por la labor de ampliar el permiso por duelo, sino que aún le parece "más grave por inhumano" su rechazo a implantar un nuevo permiso por cuidados paliativos.

"Estamos ante una patronal absolutamente inhumana, pero, me remito a los hechos, querían diálogo social. Han tenido diálogo social, pero lo que en verdad quiere es que no haya permisos retribuidos en nuestro país", ha asegurado la vicepresidenta.