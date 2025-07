Garamendi (CEOE) pide no trasladar "toda la culpa" a empresas porque el "corruptor es el que tiene el poder"

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido no trasladar "toda la culpa" a las empresas tras los presuntos casos de corrupción que implican a ex altos cargos del PSOE porque los que gestionan las normas "son muy responsables también de que las cosas pasen o no pasen".

"El corruptor es el que tiene el poder, y el que tiene el poder es el que lo gestiona. Hay canales, hay concursos, hay cosas que están, y hay unas normas. Yo creo que los que gestionan esas normas son muy responsables también de que las cosas pasen o no pasen", ha aseverado Garamendi en declaraciones a los medios durante un encuentro empresarial este miércoles en Madrid.

En este sentido, ha apuntado que los responsables deben cumplir y responder ante lo que han hecho, pero no se puede responder culpando de todo a las empresas porque si no, "cerramos el país". "¿Es que cerramos todos los partidos políticos? Ya no pueden trabajar. ¿Cerramos el Parlamento? ¿Cerramos las instituciones que han hecho esos concursos? Es decir, no me vale tampoco que ahora queramos trasladar toda la culpa a las empresas", ha insistido.

El presidente de la CEOE ha pedido "erradicar" la corrupción porque desde el punto de vista empresarial es "dumping en estado puro".

Al ser preguntado por las medidas anticorrupción anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garamendi ha indicado que las desconoce, pero ha valorado positivamente que haya "más medidas".

No obstante, ha insistido en que la gente debe "asumir su responsabilidad". "La responsabilidad, hoy por hoy, son gente que están en los juzgados, que tenían una responsabilidad pública muy importante, y que son los que realmente han estado corrompiendo, en este caso, una parte muy importante de lo que ha sido su propia responsabilidad", ha recalcado.