El Gobierno aprueba la subida del SMI a 1.184 euros para 2025, que tributará en el IRPF

Este incremento, pactado entre el Gobierno y CCOO y UGT, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

De esta manera, el nuevo SMI queda fijado en 16.576 euros brutos al año y en 39,47 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 56,08 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,26 euros por hora efectivamente trabajada.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 29 de enero y firmado ayer entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios, que plantearon inicialmente una subida del SMI del 3%, llegando a ofrecer a posteriori el 3,4%, pero sin éxito.

Es el quinto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha resaltado que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno el SMI se ha incrementado un 61%, desde los 735 euros mensuales a los 1.184 euros en los que ha quedado establecido para 2025.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el SMI es una "herramienta manifiesta" para recortar la desigualdad en España.

"La estrategia basada en el salario mínimo permite que hoy España, teniendo índices de pobreza infantil muy elevados, haya reducido la desigualdad un 18%. Este es el efecto inmediato que hemos trasladado a través de la subida muy importante del salario mínimo interprofesional", ha señalado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha subrayado que este incremento del SMI beneficiará especialmente a los trabajadores que se encuentran fuera de convenio colectivo, con una afectación cercana a los 2,5 millones de trabajadores.

"Estos 50 euros al mes suponen un importe de 700 euros al año. Estamos hablando de rentas pequeñísimas, hablamos de rentas anuales de 16.500 euros al año. Estamos hablando de gente que hasta hace muy poco eran pobres. En el sentido literal de los indicadores sociales que tenemos en nuestro país, hoy han abandonado esa cualificación, y desde que hemos subido el salario mínimo en un 61%, va a suponer que estas familias perciban 6.273 euros más. Sé que son cantidades muy exiguas, pero muy importantes para familias que no tienen nada", ha resaltado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha afirmado además que, por comunidades autónomas, se beneficiarán especialmente de esta subida los trabajadores de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.

Díaz ha destacado también que el SMI es "la herramienta feminista por excelencia", pues afecta a 1.579.000 mujeres. En concreto, ha apuntado que el 17,6% de las mujeres trabajadoras cobran el SMI, frente al 8,5% de los varones.

Asimismo, la ministra ha indicado que los jóvenes también se verán beneficiados de este incremento del SMI, pues el 26,8% de los trabajadores de 16 a 24 años perciben esta renta mínima.

Por sectores, el 31% de los beneficiarios del SMI pertenecen al sector agrícola, el 14,3% a los servicios, el 5,9% a la industria y el 3,4% a la construcción.

DÍAZ CARGA CONTRA LOS SUELDOS DE LOS DIRECTIVOS

La vicepresidenta segunda ha subrayado que la historia del salario mínimo "es una historia de éxito" y ha defendido que, "frente a todo lo que se ha escrito y reproducido", el SMI "no solamente no es una amenaza para España, sino lo mejor para que el país camine en la buena dirección".

"Lo que es una amenaza para nuestro país y nos hace caminar en una dirección opuesta a lo que viene siendo la doctrina económica imperante es la distancia de 25 veces el salario mínimo y la percepción de un directivo que forme parte de un consejo de administración en las grandes corporaciones de nuestro país", ha denunciado.

"Es decir, el problema no es el salario mínimo, el problema es que tenemos efectivamente distribuciones y rentas demasiado elevadas en los consejos de administración, de los que nunca hablamos, sobre los que nunca se pone el foco y cuya capacidad, sin lugar a dudas, de incidencia social, de reparto y de reequilibrio en España es clave. Esto creo que es lo que hace que España sea más desigual y no, desde luego, la afectación que tiene del salario mínimo interprofesional", ha insistido.

LOS PERCEPTORES DEL SMI TENDRÁN QUE TRIBUTAR EN EL IRPF

Pese al deseo de Díaz de que el SMI quedará exento de tributación en el IRPF, el Ministerio de Hacienda ha confirmado este martes que los trabajadores que cobren esta renta mínima tendrán que tributar en este impuesto tras la subida de 50 euros aprobada en el Consejo de Ministros.

No obstante, desde el Ministerio de Hacienda defienden que, con este incremento, "la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF". Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.

De este modo, el Ministerio de Hacienda, que había pedido por boca de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, más "pedagogía fiscal" a Díaz, ha decidido imponer su criterio frente al defendido por Trabajo y obligará a los trabajadores que cobren el SMI a tributar en el IRPF, negándose a adaptar la subida como ha sucedido en años anteriores con este Gobierno.

DÍAZ SE HA ENTERADO POR LA PRENSA DE LA TRIBUTACIÓN DEL IRPF

Preguntada por esta cuestión, Díaz ha reconocido que no ha sido informada de esta decisión de Hacienda, "que se ha enterado" por la prensa y que no se ha deliberado sobre este tema concreto en el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda ha dicho además que "hay que hacer pedagogía fiscal en España, pero empezando por arriba", por los que más cobran, no por los de abajo.