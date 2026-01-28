El Gobierno trabaja en "diferentes escenarios" para revalorizar las pensiones tras decaer el decreto ómnibus

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz- Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que se está trabajando y analizando "diferentes escenarios" para dar "certidumbre" a los pensionistas tras tumbar ayer el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, el decreto ómnibus del escudo social que incluía la revalorización de las pensiones para 2026.

"Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar, analizar los diferentes escenarios y trabajar sobre todo, no dejar de hacerlo, para acompañar y dar certidumbre a los pensionistas, a las más de 10 millones de personas que han visto revalorizadas su nómina en enero y que en este momento la tienen en el aire", ha subrayado Saiz en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

La ministra, que ha señalado que el diálogo es constante con Junts, ha vuelto a criticar la "importante irresponsabilidad" del PP por "sumir en la incertidumbre otra vez" a los más de 10 millones de pensionistas que hay en España con su voto en contra a la convalidación del decreto del escudo social.

Saiz ha recordado que este decreto no sólo elevaba las pensiones para 2026, sino que incluía otras medidas sociales, como la jubilación anticipada de los bomberos forestales y agentes forestales, la prórroga de las ayudas de la DANA, tener más médicos de atención primaria, y proteger a los más vulnerables frente a los desahucios.

"El PP tiene que explicar lo inexplicable. Lo han vuelto a hacer, es que la hemeroteca les persigue en materia de pensiones", ha criticado Saiz, en referencia a que el año pasado los 'populares' también votaron en contra de un decreto similar y hubo que aprobar por separado la revalorización de las pensiones.

Preguntada por si el Gobierno sigue adelante con su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado, Saiz ha reiterado que se presentarán "a lo largo del primer trimestre de este año".