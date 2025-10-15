Junts rechaza la subida de cuota para autónomos y critica que sigue sin haber contactos sobre Presupuestos

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado este miércoles la propuesta del Gobierno para subir la cuota de los autónomos a partir de 2026 y ha criticado que, a estas alturas, sigue habiendo "contacto cero" por parte del Gobierno para negociar la senda de déficit y los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mandó una propuesta a las organizaciones de autónomos y sindicales para subir la cuota de los autónomos para el periodo 2026-2030, de manera que el año que viene una persona que ingrese 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

Nogueras, al igual que Sumar, ERC, PP y Vox, ha rechazado esta propuesta en los pasillos del Congreso. De hecho, la diputada ha recordado que ya rechazó en 2022 la reforma aprobada en la Cámara Baja para cambiar el sistema de cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia, algo que sí apoyó el PP.

Así, la portavoz ha aseverado que "ni un solo voto de Junts" servirá para seguir presionando a la clase mediana y trabajadora de Cataluña.

En lo que respecta a las negociaciones por los Presupuestos, Nogueras ha comentado que no ha habido ningún contacto por parte del Gobierno. "Cero contacto, cero propuestas, todo lo que sabemos es a través de los medios de comunicación", ha explicado.

En este sentido, la portavoz de Junts ha comentado que el Gobierno o bien "no tiene ningún interés en aprobar los Presupuestos" o bien tienen los votos atados con otros partidos.