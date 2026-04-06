El ministro de Hacienda afirma que detrás de los 22 millones de afiliados está el "esfuerzo" de toda España

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado este lunes que detrás del récord de 22 millones de afiliados (en la serie desestacionalizada) alcanzado en marzo "está el esfuerzo de todo un país por crecer, por avanzar y por alcanzar mayor bienestar".

En un mensaje en su cuenta de X, Arcadi España ha asegurado que "hay números que hablan por sí solos", como lo es el haber logrado en marzo 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

"¡Seguimos con más fuerza que nunca!", ha finalizado el titular de Hacienda, que vinculaba su mensaje al lanzado previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien antes de la publicación de los datos oficiales, avanzaba en sus redes sociales que España había alcanzado en marzo los 22 millones de ocupados por primera vez en la historia. Lo hacía vestido con una camiseta de la selección española de fútbol con el número 22 a la espalda.