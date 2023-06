Montero dice que Sánchez llevará al diálogo social la ley para que el SMI sea siempre el 60% del sueldo medio

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) corresponda siempre al 60% del salario medio español se negociará con los agentes sociales.

Esta reforma, anunciada ayer por Pedro Sánchez en el caso de que renueve en el cargo de presidente tras las elecciones del 23 de julio, pretende implantar por la vía legislativa esta cláusula de la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe ser equivalente al menos al 60% del salario medio.

Preguntada por esta cuestión, Montero ha señalado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que la idea es fijar por ley que el SMI "evolucionará en función de cómo evolucione también en el conjunto de Europa".

"Es una redacción que no tiene más problemas que recoger justamente la actualización que experimenten los salarios en Europa, que es lo que marca la media (...) Significa justamente eso, que no depende de la coyuntura particular que se vive en cada momento, sino que haya una intención, una voluntad política de que los trabajadores de este país no pierdan poder adquisitivo", ha explicado.

Así, ha dicho Montero, en la medida en la que el resto de salarios en Europa también suba, el salario español "lo hará en la misma proporción y en la misma medida" para que sigan "en pie de igualdad" con los trabajadores europeos. "Y eso pues se haría a través de una ley que dialogaremos con los agentes sociales", ha añadido.

El SMI ha subido en esta legislatura un 47%, hasta los 1.080 euros mensuales, lo que le sitúa prácticamente en el 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea.