Montero "no tiene ninguna duda" de que habrá acuerdo en ERTE y prevé su aprobación antes del viernes

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Ejecutivo "no tiene ninguna duda" de que en las próximas horas o días se alcanzará un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

"Habrá acuerdo, eso es lo que vaticino, y celebraremos un Consejo de Ministros para refrendarlo", ha afirmado la ministra, que ha precisado que dicho Consejo, de carácter extraordinario, tendrá que producirse en todo caso antes de este viernes para que la nueva regulación "no entre en colisión" con normas anteriores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha expresado su confianza en que el acuerdo con sindicatos y empresarios para extender los ERTE "fructique a lo largo de las próximas horas" o días.

"Estamos poniendo todo de nuestra parte", ha aseverado la ministra, que ha destacado que el Gobierno y los agentes sociales tienen el "entrenamiento, el conocimiento y la confianza mutua" para cerrar esta negociación con éxito tras haber pactado en todas las ocasiones anteriores la regulación sobre los ERTE.

"HAY QUE PONER EL ACENTO EN REACTIVAR A LOS TRABAJADORES EN ERTE"

Preguntada por si el Gobierno está dispuesto a aprobar la prórroga de los ERTE en solitario en caso de que no haya acuerdo social, Montero sólo se ha limitado a señalar que "no contempla la posibilidad" de que no se consiga dicho pacto.

"Lo hemos tenido en momentos mucho más duros, con dificultades manifiestas para la actividad, pero ahora nos encontramos en una situación radicalmente distinta (...) Ya no tenemos decreto de alarma y hay una mayor apertura de la actividad económica", ha explicado.

Es por esa razón, ha añadido, que el Gobierno entiende que lo que toca ahora es "poner el acento" en incentivar la reincorporación de trabajadores en ERTE.

"Ahí se encuentra la clave en la que el Gobierno está insistiendo para que realmente, una vez pasada la peor parte de la pandemia y de la situación económica, las personas en ERTE puedan volver a sus puestos de trabajo a través de incentivos al sector empresarial para que su incorporación este lo más ayudada posible por parte de la Seguridad Social", ha subrayado.

