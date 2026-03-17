El número de trabajadores afectados por un ERE retrocedió un 31,7% al arranque del año

Archivo - Foto de archivo de la entrada a una oficina del SEPE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) retrocedió un 31,7% en enero, hasta los 6.170 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Del conjunto de trabajadores afectados por un ERE en el primer mes del año, unos 1.642 estuvieron afectados por un despido colectivo, un 6,8% menos; hubo un 39,2% menos de afectados por suspensión de contrato, hasta los 4.218 trabajadores, y un 8,6% menos de afectados por reducción de jornada, con 310 trabajadores.

Del total de trabajadores que estaba en ERE al arranque del año, el 7,5% (460) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, en tanto que el 92,5% (5.710) lo estuvo por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). El primero retrocedió un 75,3%, mientras que los provocados por causas ETOP cayeron un 20,3%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

LOS ERE CAEN EN TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Los trabajadores afectados por un ERE en enero retrocedieron en todos los sectores, con los descensos más pronunciados en construcción, donde cayeron un 67,1%, hasta los 53, y un 38,3% en servicios, con 2.876 afectados.

Por su lado, descendieron un 26,2% en agricultura, con 93 afectados, y un 22,9%, hasta los 93 afectados.

LOS DESPIDOS COLECTIVOS SE DISPARAN EN INDUSTRIA

Los afectados por despidos colectivos se dispararon un 86,4% en industria, hasta los 302 afectados, mientras que retrocedieron un 36,9% en construcción, con 53 afectados, y cayeron un 15% en servicios, hasta los 1.287 afectados.

Por su lado, en agricultura no se registró ningún trabajador afectado por un despido colectivo, al igual que en enero de 2025.

Por su parte, los afectados por suspensión de contrato cayeron también en todos los sectores de actividad: un 100% en construcción; un 49,8% en servicios; un 29,7% en industria y un 26,2% en agricultura.

Los afectados por reducción de jornada desaparecieron en construcción (-100%), en servicios retrocedieron un 44% y aumentaron un 15,8% en industria, mientras que en agricultura no se registró ningún afectado al igual que en enero de 2025.

CASTILLA Y LEÓN, LA CC.AA. CON MÁS AFECTADOS POR UN ERE

Por comunidades autónomas, Castilla y León fue la que más trabajadores afectados por un ERE concentró en enero en valores absolutos, con 1.168. Le siguen Galicia (672 trabajadores) y Comunidad de Madrid (628 trabajadores).

Así, Castilla y León fue la comunidad donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos al inicio del año, tras multiplicarse por casi diez el número de afectados.