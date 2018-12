Sordo y Álvarez creen que la CEOE "ha sobreactuado" y dicen que no se ha excluido a la patronal del diálogo

Publicado 14/12/2018 12:55:23 CET

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la CEOE ha "sobreactuado" al advertir de la ruptura del diálogo social, ya que todos los contenidos que se están negociando en materia de reforma laboral y otras cuestiones "se han hecho en una mesa tripartita".

"El otro día hubo una última reunión en la que prácticamente han quedado ultimados los términos de lo que podría ser un acuerdo que en efecto modifica aspectos centrales de la reforma laboral y CEOE ha estado en esa mesa; otra cosa es que no esté de acuerdo en lo que pone en esos términos, pero no ha habido ningún espacio de bilateralidad entre el Gobierno y los sindicatos", ha dejado claro Sordo en un encuentro con los medios previo a la celebración de un acto conmemorativo de la huelga general del 14D.

No obstante, Sordo ha asegurado que las negociaciones con el Gobierno "no agotan" los espacios de negociación en el ámbito tripartito, porque "hay más materia que hay que seguir abordando en los próximos meses".

Álvarez, por su parte, ha señalado que la patronal lleva meses en las mesas de negociación pero "prácticamente sin entrar en el fondo del debate". "Igual piensan que por la vía de no debatir no hay ninguna posibilidad de que se reforme la reforma y creo que si esa era la estrategia, lo que tienen que explicar es si efectivamente se han equivocado", ha apostillado.

Así, Álvarez ha recordado a la CEOE que "no sirve de nada salir y decir que la situación de precariedad en España es insoportable" para después negar los instrumentos para acabar con la precariedad. "No se puede salir y decir que hay que luchar contra la corrupción y contra economía sumergida para después cuando se ponen algunos elementos encima de la mesa, que van a ser fundamentales para acabar con esta, inmediatamente se pongan en contra y no permitan que eso avance", ha resaltado.

En concreto, Álvarez ha hecho hincapié en que no se puede despreciar la importancia que tiene el control horario. "Eso no genera ninguna dificultad burocrática ni ningún problema, como ha venido explicando la CEOE, de aumento de los costes", ha añadido.

Asimismo, Álvarez ha recordado que el ex secretario general de UGT Cándido Méndez en 2012 dijo: "Los empresarios fueron a la pastelería a comprar media docena de pasteles y se encontraron con que le habían regalado la pastelería entera". "Hoy todavía no han sido capaces de digerir todo lo que el PP les regaló en 2012, por tanto me parece que es bastante razonable que no tengan reivindicaciones", subrayó.

Sordo y Álvarez han conmemorado este viernes el 30 aniversario de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. "Es un día emotivo para nuestras organizaciones, porque rememoramos un hito no solo en el movimiento sindical, sino un hito en la historia de la democracia de nuestro país", han resaltado, tras apuntar que "no se puede entender la construcción del modelo social sin el 14D y sin el papel de las organizaciones sindicales".