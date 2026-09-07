Sordo (CCOO) apuesta por una subida del SMI en 2027 por encima del 5%

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en Los Desayunos del Ateneo, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El líder sindical trata la actualidad política nacional, la crisis de Ceuta y el comienzo del curso político. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha avanzado este lunes que el sindicato apostará por una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) superior al 5% y ha advertido de que no se sentará a negociar con el Gobierno en el corto plazo si no regula la ley para que los incrementos del SMI no sean absorbibles con pluses o complementos.

Así lo ha anunciado el secretario general de CCOO durante su participación en 'Los Desayunos del Ateneo', donde ha alertado sobre el problema salarial en España ante la escalada de los precios y de la vivienda.

"España sigue siendo país de salarios bajos", ha avisado el líder sindical, tras señalar los problemas a los que se enfrentan las familias al no ver reflejada en su situación económica los buenos datos macroeconómicos del país.

"La movilización que tenemos que desarrollar en este curso tiene que ir a subida generalizada de salarios, que en algunos sectores debe ser importante, como en la dependencia", ha afirmado el secretario general de Comisiones Obreras.

Aunque CCOO y UGT no han decidido el porcentaje concreto de subida del SMI que solicitarán al Gobierno para 2027, Sordo ha avanzado que deberá ser un incremento que mantenga este salario en el 60% de la media salarial.

Teniendo en cuenta que se prevé que la media salarial suba "por encima del 4-5%" en los próximos años, Sordo defiende que el SMI suba por encima de este porcentaje. "Vamos a ser ambiciosos", ha recalcado el líder sindical.

No obstante, Sordo ha advertido de que no habrá un pacto en torno al incremento del SMI de 2027 si previamente el Gobierno no revisa la ley para que los incrementos del SMI no sean absorbibles con pluses o complementos, algo que se acordó en el último pacto para la subida del salario mínimo.

Además, el secretario general de CCOO cree que el Gobierno tampoco tiene "más excusas" para aprobar el registro horario, que supone "la modernización de registro de entrada y salida de los trabajadores".

ANTICIPA "MUCHA OPOSICIÓN" A LA CANDIDATURA DE DÍAZ A LA OIT

Por su parte, Sordo ha valorado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el secretario general, que salga adelante la candidatura de una persona como Yolanda Díaz, "que viene de ejercer labor positiva en el Ministerio de Trabajo, sería un respaldo evidente a la política social y económica del Gobierno".

"Por eso va a tener mucha oposición. Va a haber movimientos contrarios muy importantes. Los bárbaros están acechando", ha alertado.

NO PREVÉ QUE LA SITUACIÓN EN CEUTA ACELERE LA CONVOCATORIA ELECCIONES

En cuanto a la situación migratoria en Ceuta, el secretario general no cree que, ante un escenario de debilidad, el presidente del Gobierno vaya a acelerar la convocatoria de elecciones.

"Al calor de lo que está pasando en Ceuta, no se deben convocar elecciones", ha apoyado, tras defender que se debe destensionar la situación en la ciudad autónoma.

En cuanto a la crisis en Ceuta, Sordo la describió como "migratoria, humanitaria, geoestratégica y geopolítica". "La Unión Europea tiene que ser mucho más exigente", ha explicado al respecto, señalando que la institución se está demostrando "ineficaz" ante las nuevas formas de autoritarismo y de populismo de la extrema derecha, con conexiones a nivel global.

Sordo también rechazó unir la situación en Ceuta a las políticas migratorias en España. Y recordó que la opción no es "migración sí o migración no". "La opción es migración cómo", zanjó, explicando que si no hay flujos de migración en los países de occidente, se corre el peligro de una paralización económica y social en los próximos 20 años.

"El reto, evidentemente, es que los flujos de migración de personas que tienen necesidades se tienen que gestionar con políticas serias, organizadas y que garanticen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades", recalcó Sordo. Por eso, insistió en que hacen falta "grandes consensos" en materia de política migratoria para gestionar la realidad de este colectivo en países como España. "Si no hay inmigración, se van a parar los países".

VICTORIA ULTRADERECHA EN SAJONIA-ANHALT: "ESTAMOS BAILANDO CON LOBOS"

Para Sordo, la victoria del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) en el Estado alemán de Sajonia-Anhalt (noreste) es un motivo de muchísima preocupación más allá de la aritmética parlamentaria. Ha advertido, en este sentido, de que existe un "riesgo de fragmentación de Europa de primer orden".

"Que un partido como Alternativa por Alemania alcance el 45% de los votos, más allá de los condicionantes de la de la gobernabilidad, yo creo que tiene que ser una luz roja evidente en Alemania y para el conjunto de la de la Unión Europea", ha alertado Sordo, tras sentenciar que se está "bailando con lobos".