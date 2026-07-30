La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable en el 6,3% en junio

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable el pasado mes de junio en el 6,3%, donde se mantiene anclada desde marzo de 2026, mientras que en el conjunto de la Unión Europea repitió en el 6%, según los datos publicados por Eurostat.

La oficina estadística europea calcula que en el sexto mes de 2026 un total de 13,31 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 11,13 millones se encontraban en la zona euro.

Esto supone un aumento mensual de 79.000 desempleados en la UE y de 71.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación con junio del año anterior, el desempleo subió en 112.000 personas en los Veintisiete y en 43.000 en la zona euro.

Las mayores tasas de paro en la UE correspondieron a Finlandia, con un 10,5%; España, con un 10,3%; por delante de Suecia, con un 8,7%. Por el contrario, las menores cifras se observaron en Bulgaria y Chequia, con un 3% cada uno, mientras que Polonia registró un 3,1%.

En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE repuntó al 15,5% desde el 15,4%, mientras que en la zona euro bajó una décima, al 14,8%.

En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,98 millones de personas, de los que 2,35 millones residían en la eurozona.

En el caso de España, en junio de 2026 se contabilizaron 2,55 millones de personas sin empleo, de las cuales 456.000 eran menores de 25 años. Así, el paro juvenil en el país fue del 23,4%, el segundo más elevado del bloque comunitario por detrás de Suecia (24,9%) y por delante de Finlandia (23,2%).