UGT alerta de desaceleración del empleo en la Administración del Estado y pide recuperar las ofertas públicas

Archivo - Una empleada pública durante su jornada laboral. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha alertado de la desaceleración del crecimiento del empleo en la Administración General del Estado (AGE), después de que el número de efectivos aumentara en 902 personas en 2026, hasta alcanzar los 247.320 trabajadores, y ha reclamado recuperar unas ofertas de empleo público que permitan atender las necesidades de la ciudadanía.

Según los datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (EDSAP) correspondientes a enero de 2026, el número de efectivos de la AGE pasó de 246.418 en 2025 a 247.320 este año, lo que supone un incremento de 902 personas, frente a los aumentos mayores registrados en ejercicios anteriores.

En concreto, entre 2022 y 2023 el número de efectivos aumentó en más de 11.000 personas, mientras que en 2024 el incremento fue de casi 4.000 y en 2025 de cerca de 3.900.

El sindicato ha reclamado la puesta en marcha en la Administración del Estado de las medidas incluidas en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado con el Gobierno en noviembre de 2025, entre ellas la creación de un observatorio para el empleo y la eliminación de la tasa de reposición.

Según ha señalado, estas medidas permitirían mejorar la organización de los servicios públicos, rejuvenecer las plantillas y adaptarlas a las necesidades de la ciudadanía.

El sindicato también ha señalado que los datos refuerzan su decisión de no suscribir la oferta de empleo público (OEP) de 2026, al considerar que la propuesta era insuficiente y no garantizaba una mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Tampoco suscribió la OEP de 2025, mientras que sí respaldó las de 2023 y 2024 al entender que mantenían un flujo significativo de incorporación de personal de nuevo ingreso.