Unilabs planea un ERE que afectará a unas 170 personas, según CCOO

Archivo - Varias personas hacen cola en las inmediaciones de los Laboratorios Unilabs situados en la calle Juan Esplandiú para realizarse pruebas de detección del COVID-19, en Madrid (España), a 21 de diciembre de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en servicios diagnósticos médicos Unilabs planea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará como máximo a unas 170 personas, según ha confirmado CCOO Sanidad Madrid a Europa Press.

En concreto, el despido se circunscribirá a algunos laboratorios de la empresa en la Comunidad de Madrid y a un centro de extracción en Miranda del Ebro (Burgos), que afectará solamente a un trabajador.

El responsable de Sectores Privados Sanitarios de CCOO Sanidad Madrid, Samuel Mosquera, ha asegurado a Europa Press que hasta la fecha no hay certeza de la cifra exacta de suspensión de contratos ni tampoco de la causa del ERE --aunque seguramente sea de carácter económico-- debido a que todavía no ha sido constituida la mesa negociadora.

Dicha mesa, en palabras de Mosquera, posiblemente se celebre entre el 16 y el 22 de septiembre, pero CCOO ha pedido que la misma se posponga para que pueda contar con la mayor información posible.

El portavoz de Sectores Privados Sanitarios de CCOO Sanidad Madrid ha señalado que, tras la pandemia, las plantillas de los laboratorios de diagnóstico clínico se "sobredimensionaron" debido al desajuste entre la caída de la demanda y las plantillas (que habían aumentado para poder afrontar la situación provocada por el COVID-19), y aunque en un principio han podido mantenerse, en los últimos años la situación se convertido en insostenible.

De acuerdo con Samuel Mosquera, esas sociedades no han sabido reconvertir su actividad y los beneficios empresariales y "solo se han dedicado a repartir dividendos entre los accionistas".

Además, ha apuntado que el modelo de muchas compañías del sector ya no es "competitivo", ya que sus centros "están muy atomizados" (en términos de segmentación y disgregación territorial) y no disponen de un sistema centralizado, lo que les resta capacidad de negociación.

Mosquera ha resaltado que desde CCOO, como sindicato mayoritario en el sector sanitario, van a apostar por conseguir las mejores condiciones de las personas trabajadoras.