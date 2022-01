El juez rebaja la indemnización de Santander a Orcel a 51 millones, un tercio en acciones en diferido

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha rebajado a 51,4 millones de euros la indemnización que Banco Santander deberá pagar al banquero italiano Andrea Orcel por su fichaje fallido como consejero delegado de la entidad, de los que 18,6 millones se abonarán en forma de acciones y en diferido, según recoge el auto al que tuvo acceso Europa Press.

El ahora consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, demandó a Banco Santander hace dos años y medio, reclamando que se declarase la validez del contrato del 24 de septiembre de 2018 y se condenase a Santander a indemnizarle, mientras que el banco alegó en su defensa que la carta de oferta que enviaron a Orcel no era un contrato válido.

Tras la celebración de la vista oral, el pasado 9 de diciembre el magistrado Javier Sánchez Beltrán dictó su sentencia y se posicionó a favor de Orcel, dictaminando que la carta de oferta de 24 de septiembre de 2018 constituía "un contrato válido y perfecto".

El juez condenó entonces a Santander a pagar al banquero italiano la suma de 68 millones de euros: 17 millones en concepto de bonus de incorporación, 35 millones por asunción de incentivos a largo plazo ('buy out'), 5,8 millones de euros en concepto del salario no percibido por Orcel y 10 millones como indemnización por daños morales y reputacionales. No aclaró entonces la forma y condiciones de pago de la cantidad.

En un auto fechado el 13 de enero, el juez aclara y subsana dicha sentencia, rebajando la indemnización a pagar por el Santander a 51,4 millones de euros, tal y como adelanta 'El Confidencial'.

Cuando el juez determinó que la indemnización a pagar en concepto de 'buy 'out' fuese de 35 millones, no tuvo en cuenta que Orcel ya había percibido 6 millones de euros. Además, a los 29 millones que resultarían de restar dicha cantidad, quita también la ecualización fiscal, de manera que la cifra final por asunción de incentivos a largo plazo se rebaja de 35 millones a 18,6 millones de euros.

Otra novedad que recoge el auto es la relativa a la forma de pago de la indemnización de 51,4 millones. Solo 32,8 millones se pagarán en efectivo, mientras que 18,6 millones relativos a los incentivos a largo plazo serán abonados en forma de acciones y en diferido.

En su nuevo auto, el juez explica que, aunque la sentencia no se pronunciase de forma expresa sobre forma y condiciones de pago de la cantidad objeto de condena, "obviamente debe entenderse en los términos pactados en la carta de oferta (contrato) de 24 de septiembre de 2018".

"Será satisfecha íntegramente en acciones del Banco Santander; estará sujeta a los objetivos o parámetros de medición del plan de retribución variable del Santander vigente, o los del plan que lo sustituya, acciones que serán entregadas (en el importe resultante de esos parámetros de medición) siguiendo el mismo calendario previsto en su plan actual. Todas las acciones entregadas estarán sujetas a un período de retención de un año", indicaba la carta de oferta, unas líneas que el juez recoge en su nuevo auto.

Dado que los 18,6 millones que se abonan en acciones se pagarán en diferido y están sujetos a los objetivos de medición del plan de retribución variable del banco, la cifra podría además verse reducida.

En cualquier caso, Banco Santander recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.