Olivas asegura que el visto bueno de la EBA fue "decisivo" para la salida a Bolsa de Bankia

Publicado 27/02/2019 11:40:24 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas ha reconocido que si la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) no hubiera sido tan positiva en un informe emitido cinco días antes de la salida a Bolsa de Bankia quizá se hubieran podido plantear si seguir o no adelante con la operación, pero ha asegurado que la opinión de la autoridad europea fue decisiva y positiva y dio "mucha confianza" a la cúpula de la entidad.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que ha continuado este miércoles con el interrogatorio a Olivas por parte de su abogado.

Según ha detallado, la EBA se manifestó cinco días antes de la salida a Bolsa diciendo que Bankia aprobaba los test de estrés, en los que habían trabajado durante varios meses el Banco de España y el Banco Central Europeo, y que el grupo cumplía "todos los requisitos" para los años 2011 y 2012.

"Este es un informe decisivo, probablemente si no hubiera sido tan positivo incluso nos hubiéramos podido haber haber planteado si mantener o no la salida a Bolsa. Pero un informe de la EBA te dice que has aprobado los test de estrés y que hay garantías suficientes, e incluso matiza que si las provisiones genéricas que teníamos las entidades españolas computaran como recursos propios, entonces todavía saldría mejor la fotografía de Bankia", ha destacado Olivas.

Así, este "positivo" informe dio a la cúpula de la entidad una "confianza absoluta" de que estaba haciendo lo correcto, ha señalado el exvicepresidente de Bankia, quien ha asegurado que además el consejo de administración no recibía ningún bonus o incentivo por salir a Bolsa, lo cual "en otras entidades suele existir".

Por otra parte, ha recordado que el Banco de España remitió un informe el 28 de junio de 2018 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicando que no se oponía a la salida a Bolsa de Bankia, ya que entonces una orden ministerial exigía al supervisor bancario que se manifestara en este sentido oponiéndose o no. Además, en una nota de prensa publicada al día siguiente del debut bursátil el Banco de España valoró "muy positivamente" la operación.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para José Luis Olivas cuatro años de cárcel, para el expresidente Rodrigo Rato cinco años y para los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons tres años y dos años y siete meses, respectivamente.

A su juicio, la excúpula es culpable en este procedimiento del delito de fraude por ocultar de forma "consciente" la verdadera situación del banco antes de su debut bursátil y no reflejar la imagen fiel de la entidad con el fin de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital.