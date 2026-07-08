Las actas de la Fed constatan que había miembros a favor de subir los tipos en la reunión de junio

Archivo - Edificio de la Reserva Federal. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mostraron su inclinación por un aumento de los tipos de interés en la última reunión del banco central celebrada el pasado 17 de junio, a pesar de la unanimidad en la votación para mantener la tasa de referencia.

"Algunos participantes comentaron que, a la luz de los acontecimientos, existían argumentos para elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales, pero indicaron que apoyaban el mantenimiento del rango objetivo actual en esta reunión", se lee en las actas de la última reunión del instituto emisor estadounidense.

Los participantes de la reunión de la Fed coincidieron en que la información observada en el periodo entre reuniones determinaba el buen rumbo del mercado laboral, así como una expansión "sólida" de la actividad económica en el país norteamericano, sin embargo, sugirieron que los riesgos al alza para la estabilidad de precios seguían siendo elevados.

En cuanto las perspectivas sobre los tipos, la mayoría de los miembros del FOMC advirtieron sobre escenarios inflacionistas provocados por la fuerte demanda relacionada con la IA, el conflicto en Oriente Próximo o los efectos de los aranceles, que podrían suponer un endurecimiento de la política monetaria.

De hecho, las actas han mostrado que muchos de los gobernadores contemplan que la IA puede generar tensiones inflacionistas en la economía estadounidense debido a la "continua y fuerte demanda de infraestructura de IA", mientras que tan solo algunos indicaron que el impacto de la IA en la productividad provocará una reducción de los costes de producción y una bajada de los precios, admitiendo que tardarán en observarse estos efectos.

Igualmente, algunos miembros mencionaron que la actividad económica continuará expandiéndose entre otras cuestiones gracias a la adopción de la IA, precisamente por el crecimiento de la productividad y del potencial de producción en los próximos años, aunque estos mismos participantes de la reunión refirieron que existía incertidumbre sobre cuándo y con qué alcance se darán estos avances en la productividad.

El argumento sobre el impacto de la IA en la economía y su impulso tanto para el crecimiento económico como para una relajación de la política monetaria en el largo plazo, han sido esgrimidos por el recién elegido presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien se enfrentó en junio a su primera reunión.