La actividad del sector servicios de EE.UU. cae en diciembre a la vez que repunta el coste de los insumos

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos bajó en diciembre hasta los 52,5 puntos desde los 54,1 enteros de noviembre, lo que supone caer a mínimos de ocho meses, pero, también, encadenar 35 meses consecutivos de mejoras.

Según ha explicado la agencia S&P Global, la entrada de nuevos pedidos está en su nivel más bajo en más de un año y medio, ante lo que el crecimiento de la actividad se moderó para quedarse en su lectura más baja desde abril.

La confianza empresarial en las perspectivas futuras también se debilitó, mientras que el empleo se estancó al no registrarse ningún aumento por primera vez desde el pasado mes de febrero.

Mientras tanto, los aranceles y el aumento de los costes laborales provocaron el mayor incremento en los gastos operativos desde mayo. Las compañías norteamericanas reaccionaron a dicho encarecimiento subiendo los precios de venta a un ritmo más rápido.

"La actividad empresarial siguió expandiéndose en diciembre cerrando otro trimestre de sólido crecimiento, pero la resistencia de la economía estadounidense está mostrando signos de debilidad", ha afirmado el economista jefe de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"Estas preocupaciones sobre los costes se ven acentuados por las empresas que informaron en diciembre de un mayor impacto de los aranceles tanto en los costes de los insumos como en los precios de venta, lo que sugiere que podríamos asistir a una combinación poco deseable de ralentización del crecimiento económico y una inflación persistentemente alta a principios del nuevo año", ha abundado.