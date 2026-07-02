La AIReF estima que la deuda cerrará 2026 en el 99,9% del PIB y que continuará descendiendo a medio plazo

Archivo - La presidenta de la AIReF, Inés Olondriz. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la deuda pública española se reduzca hasta el 99,9% del PIB en 2026 y continúe descendiendo gradualmente a medio plazo, antes de retomar una senda ascendente por el impacto del envejecimiento, el aumento del gasto por intereses y un menor crecimiento potencial.

El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado este jueves una nueva edición de su Observatorio de Deuda, en el que analiza la evolución reciente de la deuda pública española, el contexto macroeconómico y financiero, el seguimiento del nuevo marco fiscal europeo por parte de la Comisión y las perspectivas de la deuda pública nacional y autonómica a medio y largo plazo.

La AIReF señala que la deuda pública española se situó en el 101,6% del PIB en el primer trimestre de 2026, lo que supone una reducción de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021, la ratio acumula un descenso de 22,6 puntos, aunque continúa cuatro puntos por encima del nivel previo a la pandemia. En términos nominales, el volumen de deuda alcanzó 1,736 billones de euros en abril de 2026.

La AIReF señala que España continúa formando parte del grupo de países de la Unión Europea con niveles de deuda superiores al 100% del PIB. La reducción registrada desde la pandemia responde, principalmente, al crecimiento del PIB nominal, que ha compensado el impacto de un déficit primario que se ha ido moderando progresivamente y de una carga financiera al alza.

PERSPECTIVAS DE LA DEUDA

La AIReF prevé que la ratio de deuda pública se reduzca hasta el 99,9% del PIB en 2026, 0,8 puntos por debajo del nivel registrado en 2025. A medio plazo, la deuda continuaría disminuyendo gradualmente, aunque a un ritmo más moderado conforme se reduzca la contribución del crecimiento económico.

Sin embargo, el Observatorio señala que esta dinámica cambiaría de signo a partir de mediados de la próxima década. El envejecimiento de la población, el aumento del gasto por intereses y un crecimiento potencial más reducido volverían a impulsar una trayectoria ascendente de la deuda pública.

El análisis de sensibilidad realizado por la AIReF muestra que variaciones relativamente reducidas en el crecimiento económico, los tipos de interés o el saldo primario pueden modificar de forma significativa la evolución futura de la deuda. En el horizonte de 2050, estas diferencias podrían situar la ratio en un intervalo de 26 puntos de PIB, entre el 111% y el 137% del PIB.

Asimismo, estima que las necesidades brutas de financiación permanecerían contenidas durante la primera parte del horizonte de proyección, pero aumentarían progresivamente a medida que la deuda retome una senda ascendente.

POSIBLES NECESIDADES DE AJUSTE

El Observatorio incorpora también un análisis del seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo y del Paquete de Primavera del Semestre Europeo 2026. En este contexto, la AIReF señala que la evolución de la deuda dependerá en gran medida del cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan hasta 2028, que condicionará las necesidades de ajuste en el siguiente periodo fiscal.

En un escenario de cumplimiento estricto de los objetivos comprometidos, la dinámica de la deuda sería más favorable y el esfuerzo adicional necesario sería prácticamente nulo, limitado a dos centésimas del PIB al año.

En cambio, si se agotara el margen de desviación permitido tras la aplicación de la cláusula nacional de escape para el gasto en defensa, el ajuste necesario aumentaría hasta 0,36 puntos del PIB al año, lo que supondría un esfuerzo acumulado de 1,44 puntos de PIB durante el periodo 2029-2032. Bajo un escenario inercial, sin nuevas medidas, el ajuste ascendería a 0,59 puntos anuales, equivalente a 2,36 puntos de PIB en el conjunto del periodo.