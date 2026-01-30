BBVA Research no aprecia un impacto relevante en el consumo tras el corte ferroviario por accidente en Adamuz

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research no observa, por el momento, efectos significativos en el consumo de las provincias afectadas por la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, tras el accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), aunque sí detecta una leve ralentización en los flujos de gasto entre ambas regiones.

Tras el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que ha derivado en la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, BBVA Research ha analizado la evolución de las compras con tarjeta en las provincias afectadas por el corte de la línea.

Con la información disponible hasta el momento, no se observan efectos diferenciales relevantes en términos agregados sobre el consumo realizado en esos territorios, en particular el asociado a turistas nacionales o extranjeros.

Aún así, se aprecia cierta desaceleración en los flujos bilaterales entre Madrid y dichas zonas. Además, los expertos del servicio de estudio de BBVA han advertido de que no pueden descartarse impactos más significativos en sectores concretos, ni cambios transitorios en las decisiones de viaje y movilidad que pudieran reflejarse más adelante en el conjunto del territorio.

Según los datos de compras con tarjeta tanto de clientes de BBVA como de clientes de otras entidades españolas en terminales punto de venta (TPV) de BBVA, el gasto presencial realizado en las provincias afectadas (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla) habría seguido creciendo a buen ritmo en los días siguientes al corte de la línea de AVE.

En particular, en la semana entre el 18 y el 24 de enero, el consumo con tarjetas nacionales creció un 7,1% en términos interanuales. Así se mantuvo un diferencial positivo de casi 2 puntos porcentuales (pp) con respecto al resto de España, en línea con la semana anterior.

Con respecto a las compras con tarjetas extranjeras, estas aumentaron un 3,2% interanual en la semana de la interrupción de la línea. Dicha variación, en el caso del resto de España, se situó en el 2%, lo que apunta a un impacto limitado en el turismo foráneo en la zona por el momento.

Por otro lado, el gasto realizado en las provincias afectadas por clientes de BBVA residentes en otra provincia diferente a la de destino, que aísla el efecto de los flujos interprovinciales y aproxima el turismo nacional, se incrementó un 8,7% interanual. También en este caso, el diferencial de crecimiento con el resto del país se mantuvo alrededor de 5 puntos, en línea con la semana anterior.

Finalmente, las compras de los clientes de BBVA residentes en las zonas afectadas y realizadas fuera de su provincia de residencia también mostraron una evolución similar a las de los habitantes del resto de España. El avance se situó en el 5,5% interanual y la diferencia de crecimiento con las realizadas por residentes en el resto de provincias se mantuvo por encima de un punto.

SÍNTOMAS DE DESACELERACIÓN EN LOS FLUJOS ENTRE MADRID Y ANDALUCÍA

Sin embargo, si se toman en cuenta solamente los flujos bilaterales entre Madrid y las provincias afectadas, se aprecian algunos síntomas de desaceleración del consumo.

Así, el gasto de clientes de BBVA residentes en Madrid realizado en dichas provincias moderó su crecimiento hasta el 4,2% interanual en la semana del 24 de enero (15 pp menos que en la semana anterior). El diferencial con el gasto efectuado en el resto de España empeoró hasta situarse en -5 puntos frente al +5,6 puntos en la semana anterior.

Por otro lado, las compras en Madrid de clientes de BBVA residentes en esas provincias andaluzas cayeron un 1,5% interanual, revirtiendo las variaciones positivas registradas desde principios de año