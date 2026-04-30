Bruselas aumenta en 10.000 millones su emisión de deuda hasta junio para cubrir el nuevo préstamo a Ucrania

Archivo - Bandera de la UE - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha decidido incrementar en 10.000 millones de euros su objetivo de emisión de deuda para el primer semestre de este año, hasta situarlo en 100.000 millones, con el fin de financiar, entre otras partidas, el nuevo instrumento de apoyo a Ucrania, recientemente desbloqueado por la UE.

El ajuste se produce tras la aprobación de los procedimientos legislativos necesarios para activar este préstamo para el periodo 2026-2027, lo que ha llevado a Bruselas a revisar al alza sus necesidades de financiación.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario también ha elevado en 20.000 millones su previsión de emisiones de bonos para el conjunto del año, hasta alcanzar los 180.000 millones de euros.

Los fondos obtenidos se destinarán, además de al apoyo a Ucrania, a financiar préstamos a los Estados miembro en el marco del programa 'Next Generation EU', así como a respaldar la adquisición de capacidades de defensa mediante el instrumento SAFE, el mecanismo para la adquisición conjunta de material militar.

Asimismo, la financiación cubrirá otros programas como el Mecanismo para Ucrania, el plan de reforma y crecimiento para los Balcanes Occidentales y la asistencia macrofinanciera a países vecinos.