Bruselas plantea suspender temporalmente aranceles a fertilizantes para aliviar la presión sobre el campo

BRUSELAS 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles interrumpir temporalmente la aplicación de aranceles a los fertilizantes, dentro de un paquete más amplio de actuaciones debatidas con los ministros de Agricultura de los Estados miembro, en una reunión informal en la que también se ha abordado el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y los principales desafíos del sector agrario europeo.

En el encuentro, que ha estado presidido por los comisarios europeos de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic; de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen; y de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, la Comisión ha examinado con los ministros las propuestas más recientes para apoyar a los productores, entre ellas la posible suspensión temporal de los aranceles que la UE aplica a algunos fertilizantes procedentes de terceros países.

"Mantener los fertilizantes a precios asequibles es fundamental para los ingresos de los agricultores y para la seguridad alimentaria de Europa, lo que requiere tanto diversificar las fuentes de suministro como reforzar nuestra propia capacidad de producción. Aunque los precios se han estabilizado, los costes de los fertilizantes siguen siendo alrededor de un 60% más altos que en 2020, y eso sencillamente no es sostenible", ha señalado Sefcovic en rueda de prensa tras finalizar la reunión.

A partir de este diagnóstico, el comisario ha explicado que la Comisión está preparando "una respuesta adicional y específica" que pasa por suspender de forma temporal los aranceles de la nación más favorecida (NMF, por sus siglas en inglés) que aún se aplican al amoníaco, la urea y, cuando sea necesario, a otros fertilizantes, con el objetivo de aliviar la presión sobre los productores europeos y reforzar la seguridad alimentaria.

Una iniciativa con la que España se ha mostrado alineada, según ha confirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la salida del encuentro, donde ha advertido de que los fertilizantes representan "uno de los grandes agujeros estratégicos" de la Unión Europea en la producción de alimentos.

Por otro lado, la Comisión ha defendido ante los Estados miembro la necesidad de acompañar esta medida con mecanismos de control que garanticen que la rebaja de los aranceles tenga un impacto real en las explotaciones agrarias y no se diluya a lo largo de la cadena de suministro.

En este sentido, el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha subrayado que el objetivo es aliviar la presión que soportan los productores y reforzar la seguridad alimentaria europea, una meta que, según ha señalado, pasa tanto por "ampliar y diversificar las fuentes de suministro" como por "fortalecer la capacidad de producción" dentro de la propia Unión, en un contexto en el que los costes de los fertilizantes siguen muy por encima de los niveles previos a la crisis energética.

Los ministros han abordado, además, el futuro de la Política Agraria Común (PAC), con especial atención a su financiación y al próximo marco financiero plurianual posterior a 2027, en un momento de inquietud en el sector por la estabilidad de las ayudas comunitarias.

Tal y como explica el Ejecutivo comunitario, la reunión ha servido también para analizar la competitividad del sector agrario europeo en un contexto de creciente volatilidad de los mercados internacionales y de mayor presión por parte de terceros países, un escenario ante el que --explican-- la Comisión y los Estados miembros han coincidido en la necesidad de garantizar condiciones de competencia equitativas y una mayor reciprocidad en el comercio agroalimentario.

Otro de los asuntos tratados ha sido la simplificación administrativa, una de las principales demandas de los agricultores, con el objetivo de reducir la carga burocrática y facilitar la actividad diaria de las explotaciones.

Según la Comisión, los debates han estado marcados por la incertidumbre económica global y por la necesidad de proteger la posición de los agricultores europeos, en un contexto en el que la seguridad alimentaria se ha convertido en una cuestión estratégica para la Unión Europea.