Bruselas responde a Trump que las "amenazas no ayudan" a crear estabilidad y le insta a retirar aranceles

BRUSELAS 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha instado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a "retirar" los aranceles al acero y aluminio y abstenerse de nuevas medidas que escalen la crisis abierta, al tiempo que ha avisado de que "las amenazas no ayudan a crear certidumbre", después de que el norteamericano afirmara la víspera que gravará un 200% los vinos y otras bebidas alcohólicas europeas si la UE no da marcha atrás en sus contramedidas por valor de 26.000 millones de euros.

"No entramos en especulaciones, sólo responderemos en detalle a lo que de hecho ocurra", ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntado por cuál será la respuesta del bloque si Trump cumple su amenaza de cargar las importaciones de vino, champán y otros espirituosos europeos con un 200%. "Las amenazas no ayudan a crear certidumbre, desde luego", ha remachado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.

"Lamentamos el tono de este tipo de declaraciones, no creemos que ayude a nadie", ha argumentado Gill, quien en todo caso ha subrayado que la UE espera de Estados Unidos que "revoque inmediatamente" los aranceles decretados y "desista de imponer" nuevos, porque la política arancelaria "no beneficia a nadie". "Deberíamos trabajar en construir la relación comercial entre Estados Unidos y la UE, que es la más fuerte del mundo, y no diluirla", ha remachado.

De este modo, el portavoz ha expuesto que la Unión respondió "inmediatamente" a los aranceles "injustificados" en cuanto entraron en vigor esta semana, pero evitarán reaccionar a otros anuncios hasta ver si se concretan. También ha subrayado la disposición de Bruselas, que habla por los 27 en materia comercial, de abrir un diálogo con Washington para buscar una solución negociada.

El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, de hecho, tiene previsto abordar en torno a las 17:00 horas (hora europea) la situación en una llamada con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial de la Administración Trump, Jamieson L. Gree.

Así las cosas, Gill ha pedido cautela y "diferenciar entre lo que de hecho ocurre y lo que son amenazas", al tiempo que ha valorado como "un paso positivo" hacia el compromiso de diálogo el que Sefcovic haya podido cerrar una reunión en remoto con sus contrapartes estadounidenses.

El propio comisario admitió hace pocos días que pese a sus intentos por abrir negociaciones para rebajar la tensión comercial, Estados Unidos "no parece implicado" en establecer un diálogo para resolver la crisis.

Bruselas defiende por tanto aplicar una doble vía frente a la crisis abierta que pasa, por un lado, con una respuesta "rápida y robusta" cuando el mercado europeo es objeto de "medidas comerciales injustas", y, por otro, por "dejar espacio para la negociación".

"Seguimos plenamente comprometidos con encontrar soluciones junto a nuestro socio estadounidense que beneficien a ambas partes", ha subrayado el portavoz comunitario, quien ha concluido que, en todo caso, si Estados Unidos persiste en esta dinámica "dañina, contraproducente y profundamente injusta", el bloque europeo "responderá para proteger a su industria, a sus ciudadanos y la igualdad de oportunidades".