Bruselas y Washington afirman que hay "avances" en la negociación pese a última subida de aranceles de Trump

BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los negociadores comerciales jefe de Estados Unidos y de la Unión Europea han afirmado este miércoles tras verse en París que hay "avances" en las negociaciones para buscar una solución que ponga fin a la crisis arancelaria, a pesar del último envite de la Administración de Donald Trump por el que ha doblado del 25 al 50% el recargo con el que grava las importaciones de acero y aluminio europeo a Estados Unidos.

"Nuestro objetivo es mantener el impulso", ha dicho el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en una rueda de prensa en Paris en la que también se ha mostrado convencido de que "se puede llegar a un resultado positivo" y ha defendido que tiene razones para el "optimismo" porque se están encontrando puntos de entendimiento a pesar de que las posiciones estaban enormemente alejadas cuando comenzaron los contactos.

Sefcovic, que habla por nombre de los Veintisiete en materia comercial, se ha reunido este miércoles con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aprovechando que ambos se encontraban en la capital francesa para participar en una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los dos negociadores mantienen contactos "constantes" desde hace semanas por el empeño de "acelerar" las conversaciones y, de hecho, un equipo de expertos de la Comisión está esta semana en Washington para intentar avanzar a nivel técnico en las áreas potencialmente de entendimiento.

En este contexto, la última subida de aranceles norteamericanos sobre el acero europeo y la amenaza de nuevos incrementos cuando se cumpla la tregua el 9 de julio "no ayudan", según ha dicho Sefcovic, quien ha dicho en su comparecencia ante la prensa que ha trasladado este mensaje a Greer en la reunión que han mantenido.

"Hemos dicho que lamentamos firmemente las últimas decisiones de Estados Unidos y le he explicado que claramente no ayudan en las negociaciones en marcha, en especial en un momento en que hay progresos", ha resumido el comisario, quien ha añadido que le ha pedido a su contraparte estadounidenses "no señalar el uno al otro sino trabajar juntos".

Por su parte, Greer ha dicho en un comunicado que la reunión en París ha sido "muy constructiva" y prueba la "disposición" de las dos partes para lograr un acuerdo de comercio recíproco. "Espero que esta colaboración constructiva continúe en los próximos días y semanas"", ha remachado, después de indicar que la Unión Europea ofreció "la semana pasada" un "punto de partida creíble" para las conversaciones y defender que las negociaciones avancen "rápidamente".

También Sefcovic ha descrito la reunión positivamente, como un encuentro "sustantivo, productivo y constructivo", que ha permitido concluir a las dos partes que la negociación "avanza en la dirección adecuada".

Las conversaciones han pasado ahora a una fase en la que las discusiones son "muy concretas" y permiten abordar "tema a tema" de manera específica, por lo que Sefcovic y Greer volverán a contactar con videoconferencia para evaluar los progresos una vez concluya la ronda técnica de esta semana en Washington.