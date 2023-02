Calviño acusa a Vox de "atacar" a instituciones tras insinuar que el INE manipula estadísticas

Ciudadanos dice que el Gobierno se "olvida" de la clase media, pero Calviño asegura que se trata de un sector "prioritario"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha acusado a Vox de "atacar y cuestionar" las instituciones democráticas tras insinuar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "manipula" los datos del IPC con la introducción de una nueva metodología estadística.

En la sesión de control de este miércoles, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que la economía española está destruyendo empleo en el sector privado y todavía sigue por debajo de los niveles prepandemia. Asimismo, ha advertido de una inflación "desbocada" en productos perecederos, como frutas, verduras y "cargos socialistas".

Con este panorama, el diputado ha acusado al Gobierno de "hacer trampas" y de no dejar "ni una está estadística sin manipular", y como ejemplos ha citado la contabilización de los fijos discontinuos o el nuevo método de desestacionalización de las cifras de afiliados a la Seguridad Social y la ya mencionada metodología del INE para calcular los datos del IPC.

Para Calviño, las acusaciones de Vox son una forma de "cubrir el expediente", ya que en su opinión "no tienen forma de explicar" por qué votaron en contra de iniciativas como la reforma laboral o de otras medidas de índole económica impulsadas por el Ejecutivo.

NO DEFIENDEN EL INTERÉS DE ESPAÑA "NI POR ERROR"

"Como no tienen argumentos, ¿qué hacen? Atacar y cuestionar las instituciones democráticas. Hombre, viniendo de Vox, la verdad que no me sorprende", ha dicho Calviño en respuesta a la pregunta de Espinosa de los Monteros, que versaba sobre la escalada de la inflación subyacente. De hecho, la ministra ha acusado al partido de no defender "nunca, ni por error, los intereses de los españoles".

En lo que respecta a la cuestión de la inflación, Calviño, como en otras ocasiones, ha indicado que la inflación no es fenómeno concreto de España, sino que se trata de un episodio global provocado, entre otros factores, por los cortes en las cadenas de suministros globales y el fuerte incremento de la energía a raíz de la guerra en Ucrania.

Asimismo, ha defendido que las medidas impulsadas por el Gobierno han tenido un "impacto significativo" en la escalada de precios, de manera que la tasa del IPC se ha reducido en cinco puntos durante los últimos cinco meses. Una tendencia, ha dicho la ministra, que se ha observado también en enero, a pesar de la eliminación de la bonificación generalizada de los carburantes y el cambio metodológico en las estadísticas del INE.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación general subió al 5,8% en enero, mientras que la subyacente --donde se excluyen alimentos no elaborados y productos energéticos-- se situó en el 7,5%, cinco décimas más que el registro del mes anterior y la tasa más alta desde 1992.

CALVIÑO DEFIENDE QUE EL GOBIERNO PRIORIZA A LA CLASE MEDIA

En la siguiente pregunta de la sesión de control a la ministra económica, Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha preguntado al Gobierno sobre el rumbo de su política económica, en concreto sobre la valoración que hace el Ejecutivo de lo que la diputada considera los "españoles olvidados", que son aquellos trabajadores de "clase media" con un sueldo estimado de entre 1.600 euros y 1.800 euros.

Arrimadas ha apuntado que esta "España olvidada" dista de ser trabajadores "ricos" en ciudades como Madrid o Barcelona. "Son los que más pagan y los que menos reciben", ha resumido Arrimadas.

La diputada ha incidido en que estos trabajadores no se benefician de medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la revalorización de las pensiones. "De los impuestos que pagan se pagan todas las ayudas que él no recibe", ha concluido Arrimadas su intervención, donde también ha subrayado también que son empleados con jornadas de trabajo "muy largas", de modo que "no pueden conciliar" la vida familiar y laboral

En su réplica, Calviño ha asegurado que el "objetivo prioritario" del Gobierno es la clase media. La vicepresidenta ha señalado que algunos ejemplos de la relevancia de este sector son las medidas que desplegó el Gobierno para proteger el tejido productivo en la pandemia, la gratuidad del transporte público, la ayuda de 200 euros para la cesta de la compra o los 45.000 millones de euros de recursos públicos destinados, dice la ministra, a las familias españolas.

La ministra también ha instado a Inés Arrimadas a no "enfrentar" a trabajadores públicos contra privados ni a jóvenes contra mayores, ya que, entiende la vicepresidenta, todas las ayudas destinadas a los colectivos más vulnerables hacen "más fuerte" a la sociedad y beneficia, en consecuencia, al conjunto de los españoles.