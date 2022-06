Calviño, positivo en Covid-19 con síntomas leves: "Me siento muy afortunada de tener las tres vacunas"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha informado este miércoles de que ha dado positivo en Covid-19, aunque ha asegurado que sus síntomas son "leves".

"He dado positivo en Covid. Con síntomas leves que, no obstante, me obligan a hacer ajustes en mi agenda de actos públicos", ha informado la propia vicepresidenta primera a través de un mensaje publicado en su cuenta de 'Twitter'.

Calviño espera poder volver a estar "en plena" forma pronto y asegura sentirse "muy afortunada" de tener las tres vacunas contra la enfermedad.