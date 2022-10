Calviño ve "normal" que el Banco de España difiera de sus previsiones para 2023 dada la incertidumbre

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que, en un contexto de incertidumbre como el actual, "no le sorprende" que la previsión de crecimiento del Banco de España para 2023 (1,4%) difiera de la proyectada por el Gobierno (2,1%), y ha subrayado que "lo importante es lo que marcan" estas previsiones: que España va a seguir creciendo.

"Tenemos los mismos datos pero no sabemos lo que va a suceder en el futuro. En los próximos meses, la economía española estará marcada por la que suceda en la guerra y por cómo evolucione la economía alemana, que está poniendo medidas en marcha para tratar de evitar una ralentización económica que pueda tener un impacto todavía más importante sobre la economía europea y, por tanto, sobre la española", ha apuntado.

Calviño, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha afirmado que el Banco de España estima para este año un crecimiento "muy fuerte", del 4,5%, mayor al previsto por el Gobierno (4,4%), y ha destacado que todos los organismos prevén que el PIB español siga creciendo el año próximo.

Así, al ser preguntada por si se siente "desautorizada" por el hecho de que el Banco de España estime un crecimiento para 2023 siete décimas menor al previsto por el Ejecutivo, la vicepresidenta ha respondido que "en absoluto".

"Cuando hablamos con otros organismos y con el Banco de España ninguno toma el que otro tenga una previsión diferente como un conflicto o un ataque, es lo normal", ha resaltado Calviño, que ha echado mano de un "dicho" muy popular entre los economistas al hilo de las diferentes previsiones macro para 2023: "Cuando hay tres economistas en una sala, siempre hay al menos cuatro opiniones".

En cuanto a qué puede suceder si la economía alemana colapsa, la vicepresidenta ha señalado que el escenario central con el que se está trabajando, también en Alemania, es de una "fuerte ralentización" de su economía y ha recordado que se está intentando tomar medidas entre "todos" para que no se produzca un escenario más negativo. "No siempre esos escenarios se producen, depende de nuestros actos. No podemos resignarnos a ese escenario más negativo y vamos a tratar de evitarlo", ha afirmado.

Precisamente, sobre la inyección de 200.000 millones de euros anunciada por el Gobierno alemán para intentar sortear la crisis energética, Calviño ha apuntado que existe una "gran comprensión" hacia Alemania porque su economía se ve directamente afectada por el corte del suministro de gas por parte de Rusia.

Ahora bien, aunque "hay una buena comprensión" de lo que le sucede al país germano, Calviño ha afirmado que existe también una "clara determinación" a reaccionar a esta situación con "respuestas europeas". "El reto es europeo, no nacional", ha subrayado.

"NO VAMOS A GENERAR DUDAS: LAS PENSIONES SUBIRÁN UN 8,5%"

En cuanto al gasto que implicará revalorizar las pensiones en torno a un 8,5% para 2023, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno cumplirá la ley y las subirá conforme al IPC.

"Las personas mayores son las que mas sufrieron la pandemia. Nosotros tenemos un compromiso con la revalorización y no hay que arrojar ninguna duda, el Gobierno va a cumplir sus compromisos. Es una ley que se votó unánimemente en el Parlamento y no vamos a generar incertidumbre en un ámbito que tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque algunos hayan empezado a dar mensajes contradictorios", ha indicado.

Calviño ha considerado "incorrecto" que este debate sobre la subida de las pensiones se quiera convertir en un enfrentamiento entre generaciones. "Los pensionistas van tener una revalorización y el resto de la sociedad tendrá, en algunos casos, una bajada de los impuestos y, en general, todos tendrán un apoyo y un alivio con otras medidas", ha enfatizado la vicepresidenta.

La titular de Asuntos Económicos también se ha referido a las demandas de Podemos para sacar adelante ya la Ley de Vivienda y a sus llamadas a la movilización ciudadana para conseguirlo.

Calviño ha recordado que la Ley de Vivienda, que formaba parte del acuerdo presupuestario con Podemos para las cuentas públicas de este año, se está tramitando actualmente en el Parlamento, con más de 800 enmiendas presentadas, y que "no hay que mezclar" este proceso con los Presupuestos. "Si hubo un acuerdo para el Presupuesto de 2023 no se puede reabrir para el de este año", ha indicado.