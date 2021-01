Casado dice que es "insultante el triunfalismo" del Gobierno ante la caída del PIB porque es un "drama"

Dice que Sánchez va a tener dificultades porque ha "mentido" con la cifras en Bruselas y "ya no se fían de este Gobierno"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes, tras la caída histórica el PIB un 11%, que es "insultante el triunfalismo" del Gobierno y que hable de "brotes verdes" o "resurrección", ya que, a su juicio, los datos evidencian que la situación económica en España es "un drama".

"Tenemos ya en España un 40% de paro juvenil y cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Esto es un drama. Por tanto, creo que es insultante el triunfalismo del Gobierno, los brotes verdes, la V asimétrica y la resurrección", ha proclamado, para recordar que desde Gobierno se dijo que "España va a liderar la resurrección económica".

Casado se ha pronunciado así al ser preguntado --en una entrevista en Antena 3 que ha recogido Europa Press-- por el hecho de que el PIB haya registrado una caída histórica del 11% en 2020 por la crisis del coronavirus, pese a que en el cuarto trimestre del año consiguió mantener cifras positivas, con un crecimiento trimestral del 0,4%.

SÁNCHEZ LO HA "FIADO TODO" A LOS FONDOS EUROPEOS

Casado ha asegurado que Pedro Sánchez lo ha "fiado todo" a los fondos europeos y ha avisado que va a tener "dificultades" porque en Bruselas "ya no se fían de este Gobierno". "Les ha mentido cuando ha pasado las cifras y ya no se las creen. El déficit, las previsión de ingresos y los Presupuestos ya son papel mojado y no valen para nada, apenas quince días después de haberlos aprobado", ha aseverado.

De la misma manera, ha dicho que Sánchez "lo fió todo a la vacunación" y le puso "una pegatina muy grande del Gobierno de España y no ha sido capaz" ahora de que las comunidades autónomas puedan poner la segunda dosis. Ha recalcado que si Sánchez "no lidera" la crisis contra el Covid y se "esconde" detrás de las CCAA, que "por lo menos no alardee" de que el país se va a recuperar.

Al ser preguntado por la situación económica en Cataluña coincidiendo con la caída del PIB un 11% conocida hoy, Casado ha afirmado que hay "medio millón de catalanes que están en paro" y ha añadido que de ellos "40.000 jóvenes y 280.000 mujeres".

En este punto, ha señalado que en Cataluña hay "un drama" y ha agregado que el PP plantea "un modelo de gestión y un cambio real" porque, según ha dicho, ya saben a lo que conducen "lo que ofrecen los demás partidos". "ERC y el PSC ya han gobernado juntos en varias ocasiones", ha recordado.

Casado ha dicho que Cataluña "necesita buena gestión" y ha explicado que el PP plantea ante las elecciones suprimir los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio, reducir el 3% de IRPF autonómico "que tiene Cataluña por encima del de Madrid o Andalucía" y "suprimir los 15 impuestos" autonómicos que hay en esta autonomía. Según ha dicho, quieren aplicar las "mismas recetas" que su partido ha aplicado en Madrid u otras autonomías donde ha gobernado.