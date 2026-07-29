Las comunidades autónomas recibirán en 2027 entregas a cuenta 'récord' de 170.529 millones, un 8,1% más

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada, según ha comunicado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026, una transferencia histórica "que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado a través de un comunicado que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha reclamado que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar.

ACTUALIZACIÓN DE 2026 Y LIQUIDACIÓN DE 2024

Por otra parte, las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta de 2026 correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Es decir, el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y liquidación del año 2024.

LAS ENTIDADES LOCALES RECIBIRÁN 31.826 MILLONES, UN 8,8% MÁS

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha hecho público este miércoles la cuantía del importe provisional de las entregas a cuenta de las entidades locales correspondiente a 2027, que asciende a 31.826,43 millones de euros, cifra que supone un incremento de un 8,8% con respecto a 2026.

Si a esta cantidad se suma la previsión de liquidación correspondiente a 2025, las entidades locales percibirán del sistema de financiación 33.772,7 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5% respecto de 2026.

Por otra parte, respecto a los recursos del sistema de 2026, el pasado 17 de junio se han publicado las memorias de la liquidación definitiva de 2024. El importe a pagar resultante de dicha liquidación asciende a 1.029,35 millones de euros y se abonará a finales de julio de 2026. De esta forma, la financiación total de 2026 de las entidades locales ascenderá a 30.275,90 millones de euros.